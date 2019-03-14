Прокуратура не нашла нарушения в том, что Беглова называют "действующим губернатором"

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил письменный ответ от прокуратуры на свою просьбу проверить, законно ли в некоторых СМИ и официальных источниках врио губернатора Александр Беглов упоминается в ранге "действующего губернатора".

В контрольном ведомстве подошли к вопросу с филологической точки зрения и не нашли никаких нарушений в таком позиционировании чиновника. Определение "действующий", как следует из ответа, означает, что "данное лицо в настоящее время совершает определенные действия в качестве губернатора".

"Словарь Ожегова у них теперь источник права. Полная чушь. Отмазывают Смольнинские СМИ", - желчно прокомментировал свою неудачу "яблочник" в авторском Telegram-канале.

Обращаясь в прокуратуру в феврале, депутат "Яблочник" был уверен, что словосочетание "действующий губернатор" не только вводит горожан в заблуждение, но и напрямую противоречит указу президента №569 от 3 октября 2018 года, согласно которому Беглов назначается врио, но никак не настоящим главой города.

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