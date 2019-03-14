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Новости

19:51

Чиновники согласовали проведение митинга "Петербургу - свободные выборы"

В Смольном санкционировали уличную манифестацию под названием "Петербургу - свободные выборы", сигнализировала в Facebook одна из заявительниц акции Александра Бруссер. Граждане смогут свободно собраться на площади Ленина днем 24 марта.

Формально мероприятие приурочено к тридцатилетию выборов народных депутатов СССР, которые в демократических кругах часто называют самыми свободными выборами в новейшей истории страны.

Организаторы выражают радость и даже некоторое удивление из-за того, что чиновники пошли им навстречу "с первого раза". Как правило, оппонентам действующей власти в борьбе за право митинговать в Петербурге приходится сложнее. Еще сложнее бывает добиться согласования акции в центре города и, в том числе, как раз на площади Ленина.

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21:53    
20:02 и 20:06 - это один и тот же придурок.

21:29    
20-02, у вас, видать, пукан слабый, разношенный и газы отходят непроизвольно. Раз на этом зациклились.Надо пробку вставлять и не травить людей. Какой привет - такой и ответ.

20:06    
Бред! Вишневскому всегда все согласовывают. Особенно, когда он митингует по указивке своего босса - Макарки!

20:02    
Власть поняла, что эти митингующие не представляют совершенно никакой угрозы стране(городу)-пустышки, потому ничего и не запрещают! Митингующие постоят, попердят на свежем воздухе и разойдутся по свои норам...

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