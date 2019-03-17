Градозащитники приняли резолюцию на митинге "Зеленой коалиции"

На митинге "Зеленой коалиции" на площади Ленина градозащитниками была принята коллективная резолюция, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Общественники требуют ввести запрет на застройку исторического центра города (кроме социальных объектов), огородить от этих же целей парк Малиновка и другие. Всего в резолюции 13 пунктов с требованиями.

На акции выступили общественные и политические деятели в защиту парков, скверов и лесов Петербурга. Среди них инициативные группы в поддержку Муринского парка, территории у СКК и других зеленых зон.

"Яблочник" Борис Вишневский заявил, что у города много проблем с застройкой парков и скверов. Он отметил, что граждане должны продолжать бороться за сохранение зелёных зон.

Также выступающие подчеркнули, что основная проблема заключается в находящихся у власти людей - их необходимо менять. Глава "Красивого Петербурга" Красимир Врански и Вишневский призвали выдвигаться в муниципальные депутаты от их объединений. Депутат ЗакСа Максим Резник добавил, что 8 сентября у Северной столицы есть шанс сменить власть "сверху до низу". Политик призвал всех объединиться, несмотря на причастность к разным политическим силам.

София Саттарова

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