Петербургский "Мемориал" ещё на 10 лет останется на Разъезжей, 9

Депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил, что петербургское отделение правозащитного центра "Мемориал" может ещё на 10 лет остаться в занимаемых помещениях на Разъезжей улице, 9: 11 марта с обществом был заключен новый договор аренды.

"Огромное спасибо уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову за содействие в этом вопросе. А также - Наталии Евдокимовой, Ольге Штанниковой и другим коллегам омбудсмена", - поблагодарил "яблочник" соратников.

"Мемориалу" отказали в продлении аренды помещения на Разъезжей в июле 2018 года. Офис организации располагался там с 1997 года. Вишневский пытался выяснить причины столь неожиданного расторжения договора у врио губернатора Александра Беглова, однако он не счел нужным оказывать аудиенцию депутату, поэтому обсудить вопрос не удалось. В ноябре омбудсмен Шишлов также попросил главу города вмешаться в ситуацию. Впоследствии повестка даже дошла до внимания Владимира Путина.

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