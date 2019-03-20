ЗакС продлил полномочия предпринимательского омбудсмена Абросимова

Депутаты Заксобрания на заседании 20 марта дали согласие на переизбрание на второй срок уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова.

Отвечая на вопросы парламентариев, омбудсмен высказался в поддержку петербургских хостелов и согласился с тем, что нужно установить регламент для работы ярмарок.

Лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев заявил, что ему не нравится благодушие, с которым Абросимов относится к сложившейся в городе ситуации, уточнив, что тот не борется с коррупцией.

После переизбрания спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравил Абросимова с днем рождения.

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