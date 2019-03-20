Врио главы республики Алтай стал руководитель ГЛОНАСС Хорохордин

Президент Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона главу некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олега Хорохордина, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Бердников сообщил, что уходит в отставку, поскольку истекает срок его полномочий, и он переходит на другую работу. Бердников подчеркнул, что «всему наступает разумный предел», и 13 лет работы главой региона – серьезный срок.

Ранее в СМИ сообщалось, что новая череда отставок глав регионов России может завершится до конца марта. Затем появилась информация, что в течение недели свои посты покинут от трех до шести губернаторов. Вскоре о своей отставке объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, по некоторым данным, готовится к уходу глава Мурманской области Марина Ковтун.