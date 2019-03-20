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13:06

Макаров объяснил, что в МО Морские ворота единороссы обсуждали организацию выборов

фото ЗакС политика Макаров объяснил, что в МО Морские ворота единороссы обсуждали организацию выборов

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров на брифинге 20 марта сообщил, что депутаты петербургского парламента из “Единой России” накануне посетили администрацию МО Морские ворота, чтобы обсудить организацию муниципальных и губернаторских выборов.

- Для того, чтобы организовать всё, начиная от избирательных участков и заканчивая высокой явкой, требуются такие встречи. Восьмое сентября - не за горами, и в летний сезон заниматься этим никто не будет, - заявил Макаров журналистам.

Он также отметил, что организация выборов - “святая обязанность” в том числе политических партий.

Напомним, накануне, 20 марта, на территории муниципалитета очевидцы заметили кортеж из 20 черных автомобилей с номерами, закрепленными за членами петербургского парламента и правительства. 



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