Празднование Дня кораблестроителя будут оплачивать из бюджета Петербурга

В Петербурге появится новый праздник – День кораблестроителя. Соответствующую поправку в региональное законодательство приняли в первом чтении депутаты ЗакСа 20 марта.

День кораблестроителя будут отмечать 29 июня. На его празднование начнут выделять деньги из городского бюджета.

Автором инициативы выступил комитет по законодательству петербургского парламента.

Оппозиционные депутаты Максим Резник и Борис Вишневский предположили, что появление праздника связано с тем, что бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко возглавил Объединенную судостроительную компанию.

Вишневский при этом предложил ввести праздник День свободных выборов в честь выборов в Ленсовет 1990 года. Несколько депутатов “Единой России” встретили это предложение смехом.

Резник и Вишневский также вновь подняли вопрос о том, что недавнее увольнение журналистки “Коммерсанта” Марии Карпенко было политически мотивированным.

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