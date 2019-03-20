Бывшего участника группировки "Линкольн-88" приговорили к 9 годам тюрьмы

Горсуд Петербурга приговорил бывшего участника экстремистской группировки «Линкольн-88» Сергея Каткова к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Каткова признали виновным в убийстве и разжигании ненависти к лицам иной национальности (ст. 105 и ст. 282 УК РФ). Члены группировки с августа по декабрь 2007 года совершили 12 нападений на граждан неславянской внешности, из них два закончились убийством, еще один случай признали покушением на убийство. Восемь эпизодов злоумышленники сняли на видео и выложили в интернет. Каткову вменили нападение на Саргсяна в Удельном парке, и что он не менее трех раз из общих 44-х ударил мужчину ногами. При этом нападавшие оскорбляли Саргсяна из-за его происхождения. Потерпевший скончался на месте.

Еще один эпизод с участием Каткова – нападение в метро на пресс-секретаря правительства Республики Тыва Саяну Монгуш в вагоне метро. Нападавшие избивали женщину руками и ногами, публично выкрикивая оскорбления, Катков ударил ее не менее двух раз ногами. В тот же день националисты избили еще двух мужчин на станции метро «Черная речка».

На момент совершения преступлений многие члены группы были несовершеннолетними. Каткову же в то время исполнилось 18 лет. Он признал обстоятельства, но заявил, что якобы просто поддерживал друзей.

В 2011 году были вынесены приговоры другим участникам группировки. Главарь группы, Андрей Линок, получил девять лет колонии, еще девятерых приговорили к срокам от трех с половиной до семи лет. Другим обвиняемым назначили условные сроки.