Эсеры добиваются запрета аудиорекламы на эскалаторах

Депутаты фракции "Справедливой России" в петербургском парламенте выступили с инициативой упразднить законодательным образом такое явление, как звуковая реклама на эскалаторах метрополитена. По мнению народных избранников, оно ущемляет права граждан - в особенности тех, кто лишен возможности "перебить" навязчивую информацию при помощи плеера с наушниками. Для реализации своей идеи социал-демократы предлагают дополнить федеральный закон "О рекламе" всего лишь одним пунктом: "Не допускается распространение звуковой рекламы на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена".

Наказывать за нарушение этого потенциального нового пункта справедливороссы предлагают так же, как и за нарушение любой другой статьи "рекламного" закона: граждан штрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей, юридических лиц - на сумму от 40 до 100 тысяч.

"Каждый пассажир подземки вынужден изо дня в день слушать коммерческие звуковые объявления против своей воли. Мы считаем, что такая насильственная реклама нарушает права граждан, так как, во-первых, она носит принудительный характер, то есть противоречит принципу добровольного выбора потребителя, а, во-вторых, мешает пассажирам, которые только что покинули или собираются попасть в зону, где сотовая связь недоступна, пользоваться мобильными телефонами", - выразила консолидированную позицию фракции депутат Надежда Тихонова.

По мысли депутата, поскольку постоянные громкие объявления, от которых никуда не скрыться, действуют всем на нервы, то в метрополитене из-за этой дополнительной напряженности возрастают риски разного рода происшествий.

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