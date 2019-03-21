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9:49

Эсеры добиваются запрета аудиорекламы на эскалаторах

фото ЗакС политика Эсеры добиваются запрета аудиорекламы на эскалаторах

Депутаты фракции "Справедливой России" в петербургском парламенте выступили с инициативой упразднить законодательным образом такое явление, как звуковая реклама на эскалаторах метрополитена. По мнению народных избранников, оно ущемляет права граждан - в особенности тех, кто лишен возможности "перебить" навязчивую информацию при помощи плеера с наушниками. Для реализации своей идеи социал-демократы предлагают дополнить федеральный закон "О рекламе" всего лишь одним пунктом: "Не допускается распространение звуковой рекламы на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена".

Наказывать за нарушение этого потенциального нового пункта справедливороссы предлагают так же, как и за нарушение любой другой статьи "рекламного" закона: граждан штрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей, юридических лиц - на сумму от 40 до 100 тысяч.

"Каждый пассажир подземки вынужден изо дня в день слушать коммерческие звуковые объявления против своей воли. Мы считаем, что такая насильственная реклама нарушает права граждан, так как, во-первых, она носит принудительный характер, то есть противоречит принципу добровольного выбора потребителя, а, во-вторых, мешает пассажирам, которые только что покинули или собираются попасть в зону, где сотовая связь недоступна, пользоваться мобильными телефонами", - выразила консолидированную позицию фракции депутат Надежда Тихонова.

По мысли депутата, поскольку постоянные громкие объявления, от которых никуда не скрыться, действуют всем на нервы, то в метрополитене из-за этой дополнительной напряженности возрастают риски разного рода происшествий.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:26    
Вообще-то, как мне известно, все депутаты СР отказались от служебного транспорта и как все нормальные петербуржцы ездят на общественном транспорте или на своем.

16:01    
Рекламу надо запретить не только в метро, но и на вокзалах, на дорогах и во всех местах, где люди должны быть наиболее внимательны к соблюдению безопасности. Пусть крутят в Интернете и по специальному каналу ТВ, в газетах печатают, например "Метро" - это сплошная реклами. Нечего ещё и на эскалаторе мозги забивать.

12:48    
10-39
Потому тебе и не мешает, что у тебя один только отк.т в голове, но ездишь ты в метро. Неудачник-пустозвон.

10:39    
Когда Н. Тихонова была последний раз в метро?
А мне так не мешает. Даешь рефрендум. За идею мне отк..т (премию).

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