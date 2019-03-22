Комитет по законодательству разрешил петербуржцам собирать валежник

Депутаты петербургского ЗакСа на заседании комитета по законодательству 22 марта одобрили законопроект, разрешающий петербуржцам собирать валежник.

Ранее Госдумой был принят аналогичный федеральный законопроект. Петербургские парламентарии разработали свой, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Для этого понадобились усилия трех депутатов. Соавторами законопроекта стали председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»), его однопартиец Мария Щербакова и Надежда Тихонова («Справедливой России»).

– Может кому-то это может показаться смешным, но существовала некая правовая неопределенность. Теперь определенность есть, – прокомментировал Четырбок.

Комитет одобрил инициативу единогласно. Теперь ее обсудят на пленарном заседании ЗакСа.

Сергей Еремеев

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