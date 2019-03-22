В интернете появился "предвыборный" сайт Александра Беглова

На просторах интернета 5 марта был зарегистрирован сайт "zabeglova.ru", позиционирующийся как агитплощадка за врио градоначальника Александра Беглова, который неоднократно на публике заявлял о своей неопределенности относительно участия в гонке за губернаторское кресло, уведомляет "Фонтанка".

Портал выявили авторы анонимных Telegram-каналов, оппонирующих политике действующего врио. На главной - и единственной - странице сайта изображена избирательная урна и рука, опускающая в неё "бюллетень" с именем Беглова, а также несколько слоганов - "Чтобы люди жили счастливо и богато" и "Мы не нарушаем обещания". Автор сайта не известен. В "неофициальном" штабе временного губернатора от инициативы открестились.

Фото: скриншот сайта

По сведениям "Фонтанки", над предвыборной кампанией Беглова "корпят" несколько групп политтехнологов. Например, контракт достался "Има-консалтинг", задействованы такие эксперты, как Александр Серавин, Ярослав Игнатовский, сотрудник администрации президента Борис Рапопорт и другие.

Сам Беглов неоднократно на вопрос о своем участии в выборах главы Петербурга отвечал уклончиво: "Пойду ли я на выборы? Я самому себе на этот вопрос еще не ответил. Это зависит от многих факторов. Как буду готов, так сразу и отвечу, хорошо?".

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