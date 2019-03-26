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15:28

Заседание по иску Глущенко к Резнику перенесли на май

фото ЗакС политика Заседание по иску Глущенко к Резнику перенесли на май

Василеостровский районный суд Петербурга 26 марта отложил слушание по иску директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику  на 15 мая. 

Заседание отложено для сбора дополнительных материалов сторонами дела. 

Глущенко в суде не присутствовал, его интересны представлял адвокат Кирилл Карамышев. Максим Резник лично присутствовал на заседании. 

Карамышев подал ходатайство о приобщении к делу заключения специалиста о фразе парламентария и материалов дела экс-депутата Вячеслава Нотяга, приговоренного к трем годам заключения и штрафу в миллион рублей по делу о взятке. Суд ходатайство стороны истца удовлетворил, а сторона защиты попросила отложить заседание для ознакомления с новыми материалами. 

Глущенко заявил, что Резник оскорблял его на своем сайте и в публикациях СМИ. Директор «Воин-В» требует с депутата компенсацию в 1 млн рублей, а от ряда СМИ – удаление порочащей, по его мнению, информации. Ранее Глущенко заявлял, что в случае своей победы готов потратить миллион на помощь жителям хрущевок. Резник в свою очередь заявлял, что считает это судебное разбирательство частью давления, с которым он столкнулся после того, как подал в суд на врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Глущенко же политический подтекст своего иска отрицает. 

София Саттарова



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