Суд по иску Резника к Беглову: вторая попытка

В Невском районном суде 12 марта прошло предварительное заседание по иску депутата Максима Резника к учредителю издания «Мы можем.ру» Василию Романову и врио губернатора Александру Беглову. Споры на заседании возникли по вопросу о том, злоупотребляет ли Резник судом или нет. Защита Беглова утверждала, что решение по проблеме уже вынес Смольнинский районный суд. Сторона депутата настаивала на том, что сейчас рассматривается другой иск и по другому делу. Это же мнение высказал и защитник Романова – адвокат Александр Коренек.

Слова и контексты

Резник подал иск о распространении порочащих его сведений и потребовал опровержения информации. Речь идет о публикации на сайте «Мы можем.ру», где цитируется реплика Александра Беглова, заявившего, что депутат говорил, что город нужно было сдать врагам. Василий Романов, являющийся учредителем СМИ и автором опубликованного текста, заявил, что удалять материал отказывается. Он также уточнил, что полностью уверен в достоверной передаче слов Беглова.

- То есть мы не настаиваем на том, что Резник предлагал сдать Ленинград фашистам. Мы только настаиваем на том, что Александр Дмитриевич Беглов на определенном публичном, как мы считаем, мероприятии произнес эти слова, - уточнил Романов.

Сам же Резник на заседании сообщил, что «по-человечески» не имеет претензий к СМИ. Издания только распространяют сказанные политиками слова, а вот политики должны следить за своей речью, уверен депутат.

Представлявшие врио губернатора адвокаты Наталья Шатихина и Марина Горлачева заявили, что их сторона не отрицает факта произнесения Бегловым фразы. Однако у стороны защиты возникли вопросы к толкованию слов и их контексту. Шатихина отметила, что слова не распространялись среди массовой аудитории ни Бегловым, ни правительством. Они были произнесены в частной беседе, уточнила адвокат.

Адвокат Коренек попросил приобщить к делу более полную аудиозапись с высказыванием Беглова. По словам Романова, это семнадцатиминутная запись с выступления врио губернатора перед ветеранами и блокадниками 23 января. Источник получения аудиозаписи журналист разглашать не стал, но опубликовал ее расшифровку уже после заседания суда в издании «Поребрик.Медиа». Он отметил, что публикует этот материал «чтобы было понятно, каким же был контекст».

Право не быть оскорбленным

К обсуждению самой фразы Беглова полноценно на суде не перешли. Защитники Беглова заявили, что Резник злоупотребляет своими правами. Горлачева сказала, что решение по претензии депутата уже принято другим судом.

- В Смольнинском районном суде было рассмотрено абсолютно аналогичное дело о том же предмете, по тем же обоснованиям, и по нему уже вынесено решение. Да, есть некоторые очень тонкие процессуальные моменты, связанные с тем, кому конкретно предъявлялся иск: к врио губернатора как должностному лицу, либо к Беглову как к физическому лицу, - отметила Горлачева.

Сторона истца с ней не согласилась. Адвокат Резника Натэла Пономарева сказала, что иск подан к разным лицам и предмет у рассматриваемого сейчас заявления другой. Эту точку зрения поддержал ее коллега адвокат Коренек.

В феврале, во время заседания по прошлому иску Резника к Беглову в Смольнинском районном суде ответчиками в итоге значились врио губернатора и правительство Петербурга. В этот раз ответчиком по ходатайству истца суд признал Александра Беглова как физическое лицо.

По мнению Резника, происходящее обсуждение – это попытка подмены понятий и «перекладывания с больной головы на здоровую». Депутат попросил суд обсудить факт произнесения фразы и сами слова.

- Я очень прошу уважаемый суд… Потому что дело касается в данном случае не только меня… А есть ли вообще у человека право не быть оскорбленным со стороны власти? И чтобы власть просто хотя бы ответила за это, - добавил Резник.

В беседе с ЗАКС.Ру после заседания депутат отметил, что защита Беглова старается разными способами уйти от ответа.

- Всё же очевидно: как люди прячутся, как изворачиваются, как не хотят рассматривать дело. Они пытаются всё время какими-то юридическими способами увести его от ответственности, - сказал парламентарий.

Горлачева же видит в действиях Резника попытку пропиариться. В беседе с ЗАКС.Ру она заявила, что депутат использует суд для «решения каких-то своих пиар-программ». Также она считает, что парламентарий пытается преодолеть уже существующее решение суда, которое его не устраивает. По мнению Горлачевой, Резник должен дождаться решения городского суда по апелляции, а не подавать аналогичные иски в разные районные суды.

Отметим, иск Максима Резника к Василию Романову как учредителю СМИ и врио губернатора Беглову в Невском районном суде был зарегистрирован 12 февраля, то есть до оглашения Смольнинского районного суда.

Возможен ли мир?

Во время заседания Резник сообщил, что готов идти на мировую – для этого Беглову только надо извиниться за сказанные слова. Какие именно действия депутат предпримет после получения извинений, он не уточнил. В разговоре с ЗАКС.Ру Резник отметил, что сначала Беглов должен сделать этот шаг.

- Сначала пускай принесёт (извинения – прим. ЗАКС.Ру). Давайте не ставить телегу впереди лошади. Всё по мере поступления: слова произнесены – вперёд. У него была возможность в Прощеное воскресенье, - сказал Резник.

Отметим, в ходе заседания были поданы несколько ходатайств. В том числе о привлечении к делу дополнительных материалов и приглашения свидетелей. Вопрос о том, нужны ли в данном деле свидетели, остался открытым. Из-за подачи ходатайств суд не признал дело достаточно подготовленным. Заседание было отложено на 4 апреля.

София Саттарова

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