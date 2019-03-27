Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

10:50

ЗакС окончательно принял закон о дополнительном отчете губернатора перед депутатами

фото ЗакС политика ЗакС окончательно принял закон о дополнительном отчете губернатора перед депутатами

Законодательное собрание на заседании 27 марта приняло в третьем чтении поправку в Устав Петербурга, согласно которой глава города будет обязан ежегодно отчитываться перед депутатами ЗакСа о результатах деятельности правительства и результатах исполнения «Стратегии 2035».

Кроме того, губернатор будет ежегодно представлять парламенту сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности сводных государственных программ Санкт-Петербурга.

Авторами поправки выступили депутаты «Единой России» Денис Четырбок и Галина Назарова, а также члены ЛДПР Олег Капитанов и Максим Яковлев.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:26    
Глухому и слепому ЗАКСу.
Жители Приморского района обращались не один раз запретить строительство очередной "Зимней вишни" у метро "Пионерская".
Напротив метро одна "Зимняя вишня" уже есть, "Сити Молл" называется. Но она хоть далеко от жилых домов.
Жители для власти совершенно пустое место. Собирают подписи, просят "Давайте здесь разобьем сквер!". Не слышат!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

17:09 Экологи борются с загрязнителями Ижоры, производящими бытовую химию

17:04 Власти Белгорода объяснили присягу мэра под музыку из "Звездных войн" ошибкой звукооператора

16:40 Невзоров счел глупостью литовский приговор Язову и "ковыряние" в советской истории

16:25 Поселок Мурино признали городом

16:20 Обвиненные в убийстве и краже сокамерники называют Абызова "Мишаней"   1

16:14 Полиция пришла в офис "Яблока" в Москве из-за звонка об экстремистской литературе

15:52 Адвокат Абызова опроверг информацию о проживании экс-министра за рубежом

15:37 Депутаты ЗакСа отменили три пленарных заседания

15:36 Путин закрепил за Кемеровской областью официальное название Кузбасс

15:12 Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из "Звездных войн"   2

15:02 Депутат Резник упрекнул режиссера Фурманова в «хлестаковщине»   3

14:52 Суд прекратил уголовное дело в отношении псковского "Яблока"

14:24 Заседание по делу Цакунова снова отложили   1

14:14 Лимонов испытал "душевный подъем" от задержания Абызова   1

13:45 Петербургские дальнобойщики организовали "протестную стоянку"

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.