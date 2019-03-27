ЗакС окончательно принял закон о дополнительном отчете губернатора перед депутатами

Законодательное собрание на заседании 27 марта приняло в третьем чтении поправку в Устав Петербурга, согласно которой глава города будет обязан ежегодно отчитываться перед депутатами ЗакСа о результатах деятельности правительства и результатах исполнения «Стратегии 2035».

Кроме того, губернатор будет ежегодно представлять парламенту сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности сводных государственных программ Санкт-Петербурга.

Авторами поправки выступили депутаты «Единой России» Денис Четырбок и Галина Назарова, а также члены ЛДПР Олег Капитанов и Максим Яковлев.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.