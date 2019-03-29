Песков снял с Кремля ответственность за судьбу Исаакия

В связи с возвращением в новостную повестку темы Исаакиевского собора и его статуса президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять, что в администрации президента ничего не знают о том, передадут ли в конечном счете собор Русской православной церкви или же оставят его в "ранге" государственного музея. Таким образом, позиция Москвы остается неизменной уже третий год подряд: проблема находится за пределами компетенции Кремля.

"Мы не знаем, что стало первоисточником для тех публикаций, которые сегодня появились. Но, конечно, речь же идет о Санкт-Петербурге, об одном из крупнейших объектов, исторических объектов, поэтому, конечно, все, что в этой связи происходит, представляет интерес", - цитирует Пескова ТАСС.

29 марта издание РБК написало о том, что на высшем уровне чиновники отказались от идеи передачи Исаакия РПЦ. Сама же вероятность передачи, о которой петербургская общественность узнала в 2016-м году, породила волну гражданских протестов и уличных демонстраций при участии парламентских депутатов.