Вишневский: Отказ от выбора почётных граждан – прямое неуважение к петербуржцам

Парламентарий Борис Вишневский подверг резкой критике решение комиссии Заксобрания по образованию, науке и культуре, полагающей, что в 2019 году никому не стоит присваивать звания "Почетный гражданин Петербурга".

На почетную награду, напомним, претендуют певица Эдита Пьеха (выдвинута Союзом концертных деятелей), режиссер Александр Сокуров (выдвинут организацией "Ночлежка") и ректор Европейского университета Борис Фирсов (выдвинут организацией социологов "Спас").

Окончательное решение предстоит позднее принять ЗакСу.

"Отказ от выбора почётных граждан – это грубейшая ошибка. И прямое неуважение к петербуржцам", - отметил Вишневский.

Ранее с просьбой о проведении церемонии вручения почетного звания к спикеру парламента обратились руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский и актер Олег Басилашвили.

Последний раз подобную награду в 2017 году получили Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл (Гундяев).

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