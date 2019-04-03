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19:32

Опоздав на молебен, Беглов почтил память о погибших в метрополитене

фото ЗакС политика Опоздав на молебен, Беглов почтил память о погибших в метрополитене

Врио губернатора Александр Беглов с получасовым опозданием появился на траурной церемонии, посвященной памяти погибших в результате терорристического акта в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года, передает портал MR7.

Высокопоставленный чиновник возложил цветы к зданию станции метро "Технологический институт" и, как отмечает издание, "скомканно" побеседовал с собравшимися на месте памяти жертв. Скомканность заключилась в том, что редкий желающий смог обратиться к Беглову.

Террорист-смертник убил 15 человек посредством взрывного устройства, которое ему удалось пронести в петербургскую подземку ровно два года назад. Десятки людей получили ранения. В вестибюле "Технологического института" планируют установить памятный знак в честь безвинно лишившихся жизни петербуржцев.



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