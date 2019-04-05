Суд оштрафовал коммунальщиков за замену исторических дверей в доме на Большой Монетной улице

Петроградский суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» из-за несогласованной с КГИОП замены исторической двери парадной дома 23 на Большой Монетной улице, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дом 23, лит. А, по Большой Монетной улице – он же дом Рожкова - относится к выявленным объектам культурного наследия и принадлежит «Жилкомсервису» на праве оперативного управления. В октябре 2018 года сотрудники КГИОП, осмотрев дом, увидели, что двери парадного входа заменили на новые с расстекловкой, отличающейся от исторической, не согласовав это с комитетом и не получив письменного разрешение. Пространство между дверной коробкой и дверным проемом оказалось заполнено монтажной пеной, следы которой с поверхности не удалили.

Над входом в парадную отсутствовал исторический металлический козырек на кронштейнах. В суде представитель «Жилкомсервиса» пояснил, что козырек сбила грузовая машина в результате ДТП, и деньги с виновника еще не получили. Наличие остальных проблем защитник объяснил тем, что коммунальщики не успели их исправить из-за ограниченности средств.

На «Жилкомсервис» составили протокол по ч.3 ст.7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Суд встал на сторону КГИОП и оштрафовал коммунальщиков на 50 тысяч рублей.