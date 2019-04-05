Беглов намерен взять себе в советники троих представителей молодежи

Врио губернатора Александр Беглов, общаясь с жителями Красногвардейского района, рассказал о планах расширения штата своей администрации. По его инициативе объявлен конкурс на вхождение в его официальную "свиту" трех новых советников - причем представляющих исключительно молодую генерацию. Собственно, суть их работы также будет заключаться во взаимодействии с молодежью, передает ТАСС. Соискатель должен находиться в возрастной группе 18-35 лет.

Отмечается, что на встрече Беглов представил районным жителям назначенную в январе на должность главы комитета по молодежной политике Юлию Аблец.

"Путем конкурсного отбора выберем самых сильных, самых потенциальных молодых петербуржцев", - сказала она гражданам.

Ранее Беглов объявил о стратегии Смольного обновить кадровый состав чиновников: в идеале, по его мысли, не менее 35 процентов муниципалов и госслужащих должны быть не старше 35 лет.

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