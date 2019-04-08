«Обвинение не понимаю»: В Петербурге начали судить «Сеть»

В Петербурге начали рассматривать по существу дело вероятных участников так называемого «террористического сообщества «Сеть». На первое заседание, 8 апреля, пришла сенатор Людмила Нарусова, люди с микрофоном НТВ и еще порядка 60 слушателей. Обвиняемый Юлий Бояршинов подтвердил, что признает свою вину. Его предполагаемый подельник Виктор Филинков заявил, что ему непонятна даже логика обвинения.

Публика

Уже за полчаса до начала рассмотрения дела петербургских анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых ФСБ обвиняет в участии в межрегиональном террористическом сообществе «Сеть» в 224 гарнизонном военном суде собралось порядка 30 человек. К двум часам, когда начался процесс, их число увеличилось вдвое.

Пришедшую публику условно можно было разделить на несколько категорий: «активисты/друзья обвиняемых», «юристы/правозащитники», «родственники», «журналисты» и «журналисты НТВ». От людей с зеленым микрофоном ждали новых сюрпризов в духе их документального фильма «Опасная сеть». Ожидания оказались не напрасными. Слушатели еще в судебный зал не успели зайти, как тележурналистка, узнав адвоката Филинкова Виталия Черкасова, набросилась на него с вопросами. Она снимала защитника на мобильный телефон. Черкасов тоже достал смартфон и с улыбкой на лице снимал журналистку в ответ.

Обвиняемых в суд заводили под аплодисменты. Филинков и Бояршинов сдержанно улыбались. Конвоиры в черных балаклавах хоть и выглядели устрашающе, вели себя корректно.

Среди пришедших на первое заседание по делу Филинкова и Бояршинова оказался бывший советский диссидент Юлий Рыбаков, получивший в 1977 году 7 лет тюрьмы за надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков» на стене Петропавловской крепости. Он внимательно следит за делом «Сети» и писал письма поддержки фигурантам. За несколько минут до начала заседания в толпе появилась член Совета Федерации Людмила Нарусова, вдова первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Комментарий прессе она дать не успела – вскоре после прихода сенатора открылась дверь зала суда и всех попросили внутрь. На первых двух рядах разместились родственники обвиняемых. Сидячих мест всем не хватило и многие остались стоять, несколько человек в зал попасть не смогли.

Один из не попавших в зал рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что, оказавшись за дверью, стал свидетелем необычной картины:

- Мы стояли впятером в предбаннике. С улицы зашли двое молодых людей в штатском вместе с судебным приставом. Подошли к будке, где записывают паспортные данные. Попросили сфотографировать листы с данными о слушателях. Сфотографировали, сначала поднялись на второй этаж, потом вернулись и ушли на улицу.

«Сапер» и «связист»

С самого начала слушания случилась неожиданность. Столичный судья Роман Муратов – дело рассматривал на выездном заседании Московский окружной военный суд – разрешил фото- и видеосъемку для прессы. В Петербурге такое бывает нечасто. Снимать нельзя только судейский состав и свидетелей, которые этого не захотят. Адвокат Черкасов следом ходатайствовал, чтобы его подзащитный смог выйти из клетки и находиться рядом с ним. Представитель обвинения возразила. Суд встал на сторону прокуратуры, объяснив, что раз в отношении Филинкова в качестве меры пресечения выбран арест, то пусть и на суде он находится взаперти. Кстати, когда мера пресечения только назначалась, Филинков тоже был в клетке. А вот сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, напомним, сравнительно недавно сидел на суде рядом со своим адвокатом. Арашукова обвиняют в двух убийствах, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе.

В вину Филинкову и Бояршинову ставят обучение обращению с оружием и оказания первой медицинской помощи, а также участие в анархистском движение и якобы попытки склонить других анархистов к участию в боевой организации. По словам адвоката Черкасова, Виктор Филинков, в свою очередь, заявляет, что все обвинение в отношении него строится на домыслах и выбитых под пытками показаниях. Он даже на суд пришел в кофте с надписью «Ваш электрошок не убьет наши идеи». В конце января 2018 года Филинков заявлял, что сразу после фактического задержания сотрудники ФСБ пытали его с помощью электрошокера в минивэне. Ожоги на его теле зафиксировали члены ОНК. Позже следователи не стали возбуждать уголовное дело по заявлению о пытках, а суд признал этот отказ обоснованным.

Всего по делу «Сети» проходит 11 человек. Помимо Филинкова и Бояршинова, это уже получивший 3,5 года колонии и заключивший сделку со следствием петербуржец Игорь Шишкин, а также восемь жителей Пензы, в том числе Дмитрий Пчелинцев, которого следствие считает организатором сообщества. 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла “Сеть” в список террористических организаций.

В региональных группах, по мнению стороны обвинения, были четко распределены роли. Например, Бояршинов в материалах дела проходит как сапер, а Филинков – как связист. Оба фигуранта якобы постоянно совершенствовали свои навыки в рамках отведенных им ролей, а также учились обращаться с оружием, взрывными веществами, а также оказывать медицинскую помощь. Еще в ячейке, по словам прокурора, были предусмотрены роли руководителя, тактика, медика и разведчика.

Следствие считает, что Филинков и Бояршинов были привлечены в сообщество пензенскими фигурантами в 2016 году. Когда прокурор назвала позывной Филинкова, мама обвиняемого удивленно переглянулась с матерью Бояршинова и переспросила: «Как? Гена?». Не меньше они удивились, когда узнали, что второго фигуранта якобы называли Юрой.

В материалах дела также есть информация о неком межрегиональном собрании участников «Сети», состоявшемся в феврале-марте 2017 года. В нем, по словам представителя стороны обвинения, участвовали Бояршинов, Филинков и другие неустановленные лица, обсуждавшие свержение существующего политического строя.

Бояршинова также обвиняют по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) за найденные у него 408,9 граммов дымного пороха.

- Виктор Сергеевич, вы внимательно прослушали обвинение, которое озвучил государственный обвинитель? – спросил судья Муратов у Филинкова.

- Да.

- Понимаете, в чем обвиняетесь?

- Нет. Могу указать, что конкретно мне непонятно. На четвертой странице: «В период с февраля 2016 года, желая совершить действия… вошел в состав… с намерением участвовать в осуществлении террористической деятельности». На это указывают только показания людей, которых задерживали, - объяснил Филинков.

- Подождите-подождите, - прервал его судья. – Мы ни к каким показаниям и доказательствам не переходим. Я вас спрашиваю, понимаете ли вы, в чем вы обвиняетесь.

- Я не понимаю, потому что…

- Вы не признаете. Это другой вопрос, - снова прервал судья. Прокурор в это время смотрела на обвиняемых с нескрываемым раздражением.

- Я не понимаю, - продолжил Филинков. – Потому что мне не понятно, как текст, который написан в обвинении, может не следовать из материалов уголовного дела, а быть чьей-то фантазией.

Спросите Шойгу

Судья разговор закончил, заявив, что этот вопрос будет обсуждаться позже.

Бояршинов, еще на предварительном заседании признавший вину в надежде на то, что его дело выведут в отдельное производство, вновь подтвердил свою позицию.

- С предъявленным обвинением согласен, - заявил он.

Суд решил, что он первым даст показания уже 9 апреля.

После того, как в заседании был объявлен перерыв, журналисты НТВ устремились к решетке, за которой обвиняемые уже ждали, когда им наденут наручники.

- Скажите, пожалуйста, вы занимались военной подготовкой? – обратилась к Филинкову корреспондентка, направив в его сторону микрофон.

- Военной подготовкой занимается «Юнармия», которой руководит министр обороны Шойгу, - ответила за анархиста подошедшая Людмила Нарусова. – Там учат метать гранаты, тактике ведения боя. Это и есть военная подготовка, которой занимаются официально. Предъявлять умение кидать гранату как обвинение – это вообще не соответствует никаким нормам. Мой коллега-сенатор недавно сказал, что ребенок должен уметь бросать гранату.

На улице съемочная группа пыталась поймать кого-нибудь из родственников обвиняемых. Например, к отцу Юлия Бояршинова Николаю, который уже больше года видит сына только в клетке, они подошли с вопросом «Как у вас дела?». Когда его окружили другие слушатели дела, журналисты начали жаловаться, что им мешают работать. За этой картиной, нахмурившись, наблюдал правозащитник и бывший диссидент Юлий Рыбаков.

- Я по-прежнему не верю в объективность следствия и в то, что подсудимый Юлий Бояршинов добровольно дал признательные показания, - рассказал он ЗАКС.Ру. – На своей собственной давнишней практике я знаю, как коварно и как изобретательно следствие спецслужб в нахождении инструментов влияния на подследственных, которые заставляют их признаваться порой не в том, что они совершали.

Сергей Еремеев

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