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Новости

11:47

Изъятый в суде по делу “Сети” патрон оказался холостым

фото ЗакС политика Изъятый в суде по делу “Сети” патрон оказался холостым

Задержанную в суде по делу “Сети” петербурженку отпустили без административного протокола.

По словам адвоката Виталия Черкасова, полиция решила, что найденный патрон похож на холостой и в нем нет поражающего свойства. Его обещали отправить на экспертизу.

Девушка объяснила, что этот патрон ей когда-то подарил на улице случайный знакомый, она положила его в рюкзак и забыла про него.

Напомним, 9 апреля в здании 224 гарнизонного военного суда задержали девушку, пришедшую на заседание по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых обвиняют в участии в “террористическом сообществе “Сеть”. На дне ее рюкзака нашли предмет, похожий на патрон.

Отметим, 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций, деятельность сообщества запрещена в РФ. 

 

Сергей Еремеев

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15:31    
Нехорошая девочка - принесла игрушечный патрончик в суд! Большие дяди-приставы чуть не обмочились. Ай-ай-ай. В угол эту шалунью, на 15 суток.

13:23    
Там все дело холостое. И "нового величия" тоже.

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