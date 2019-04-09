Изъятый в суде по делу “Сети” патрон оказался холостым

Задержанную в суде по делу “Сети” петербурженку отпустили без административного протокола.

По словам адвоката Виталия Черкасова, полиция решила, что найденный патрон похож на холостой и в нем нет поражающего свойства. Его обещали отправить на экспертизу.

Девушка объяснила, что этот патрон ей когда-то подарил на улице случайный знакомый, она положила его в рюкзак и забыла про него.

Напомним, 9 апреля в здании 224 гарнизонного военного суда задержали девушку, пришедшую на заседание по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых обвиняют в участии в “террористическом сообществе “Сеть”. На дне ее рюкзака нашли предмет, похожий на патрон.

Отметим, 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций, деятельность сообщества запрещена в РФ.

Сергей Еремеев