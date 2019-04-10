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10:50

В ЗакСе окончательно разрешили изымать товары у продавцов

фото ЗакС политика В ЗакСе окончательно разрешили изымать товары у продавцов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 10 апреля приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий изымать вещи и документы у продавцов, торгующих в неустановленных местах.

В настоящее время сотрудники полиции могут только задерживать уличных предпринимателей и составлять в отношении них административные протоколы.

В конце марта, выступая перед депутатами ЗакСа, председатель комитета по контролю за имуществом Андрей Коротков попросил поскорее принять закон об изъятии товара: "Если не предпринимать никаких мер, город превратится в рынок девяностых годов".

Сергей Еремеев

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