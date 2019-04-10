Петербургские активисты просят ЕСПЧ защитить их право на свободу выражения мысли

Жители Петербурга, участники протестных перфомансов Тимур Расулов, Евгения Литвинова и Варвара Михайлова обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой урезонить власти России, ограничивающие их свободу на самовыражение "посредством современного искусства", уведомляет "Коммерсант".

Все активисты были привлечены к административной ответственности.

Манифестанты полагают, что в России были нарушены их право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции по правам человека), право на свободу выражения мнений (ст. 10) и другие.

Участнику движения "Время" Тимуру Расулову суд назначил 100 часов исправительных работ за акцию "Исчезающая Конституция", проведенную у здания Конституционного суда в Петербурге.

Евгению Литвинову оштрафовали на 10 тысяч рублей за перфоманс "Путин едет на пенсионерах".

Варвара Михайлова несла на первомайском шествии в 2018 году плакат "Девять стадий разложения вождя", представляющий собой коллаж из портретов Владимира Путина, сквозь которые прорастает трава. Его расценили как нарушение правил проведения публичных мероприятий (статья 20.2 КоАП) и оштрафовали активистку на 160 тысяч рублей. Плакат суд постановил уничтожить.