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15:39

Амосов не исключает, что будет выдвигаться в губернаторы Петербурга

фото ЗакС политика Амосов не исключает, что будет выдвигаться в губернаторы Петербурга

Депутат ЗакСа Михаил Амосов сообщил ЗАКС.Ру, что участники «Движения демократического обновления» (ДДО) обдумывают возможность выдвижения его кандидатуры в губернаторы Петербурга

– Я думаю, что даже зарегистрироваться в кандидаты – непростая задача. Если бы это было просто, может быть я бы уже сейчас вам сказал, что буду выдвигаться, – добавил Амосов.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру депутат говорил, что не планирует идти в губернаторы, так как задача регистрации в кандидаты кажется ему слишком сложной.

По словам Амосова, с тех пор ситуация не изменилась, но члены ДДО, в котором он участвует, решили проанализировать возможность выдвижения. В любом случае, депутат пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Напомним, Амосов уже баллотировался на пост главы Петербурга в 2003 году и набрал на выборах 7,6% голосов. Он выдвигался от партии «Яблоко», которую покинул в конце 2018 года после конфликта с группой однопартийцев.

Ушедшие с Амосовым «яблочники» основали «Движение демократического обновления». Представители ДДО заявляли о намерении выдвигать своих кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.

Сергей Еремеев



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