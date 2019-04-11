Арбитраж рассмотрит иск "Метростроя" к Смольному 16 мая

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение встречного иска "Метростроя" к властям города на 16 мая, следует из информации в карточке дела, опубликованной на портале "Электронное правосудие". Сумма претензий подрядчика - 2,5 млрд рублей.

"Метрострой" желает взыскать с правительства Петербурга штраф, наложенный на компанию в рамках исполнения контракта на строительство участка Невско-Василеостровской линии, включая станцию "Новокрестовская".

В свою очередь Смольный имеет ответные "претензии" к метростроителям на сумму 570 млн рублей.

Напомним, 21 января 2019 года в Смольном объявили о расторжении контрактов с компанией, которая является единственным строителем метрополитена в Петербурге. Позже стало известно, что "Метрострой" все же достроит новые станции Красносельско-Калининской линии и Фрунзенского радиуса.

Ранее Арбитраж зарегистрировал мировое соглашение между Федеральной налоговой службой и компанией.