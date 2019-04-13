Для вкладывающихся в культуру меценатов предлагают установить налоговые льготы

Благотворителям и меценатам, которые своими средствами помогают учреждениям культуры, петербургские депутаты Денис Четырбок и Максим Резник предлагают предоставить налоговые льготы. Такова суть новейшего внесенного ими в петербургский парламент законопроекта, сообщает пресс-служба возглавляемого Четырбоком комитета ЗакСа.

По мнению депутатов, меценаты вправе претендовать на "скидку" до 30 процентов от суммы своих доходов.

"Доподлинно неизвестно, смог бы Карл Брюллов создать свой главный шедевр — самое известное полотно «Последний день Помпеи», если бы в его жизни не появился Анатолий Демидов — представитель известной династии меценатов", - говорится в заявлении авторов инициативы.

На федеральном уровне с аналогичным предложением еще в 2012-м году выступал министр культуры Владимир Мединский.

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