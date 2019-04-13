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Новости

16:57

Резник: Беглов "не зашел" петербуржцам своей дремучей лихостью

фото ЗакС политика Резник: Беглов "не зашел" петербуржцам своей дремучей лихостью

Депутат петербургского парламента Максим Резник объяснил в интервью журналисту Максиму Шевченко, который ранее заявлял о своих губернаторских амбициях, что его не устраивает в действующем врио главы города Александре Беглове и почему он его постоянно и резко критикует.

"Петербургу он "не зашел", я думаю, своей дремучей лихостью. <...> Все эти новые решения находились на уровне пиара - попытки изменить сознание граждан: эта "лопата Беглова", это бегание безумное по городу с механизмами, абсолютно неприемлемыми для мыслящего человека", - подчеркнул руководитель комиссии ЗакСа по культуре.

Поясняя свое умозаключение, Резник сказал, что от главы города петербуржцам не нужна показная очистка снега под камеры и "в модных ботинках". Иными словами, нужно не то, чтобы менялось их восприятие действительности, а непосредственное изменение действительности. Впрочем, признал депутат, она-таки изменилась - но не в лучшую сторону. Самым наглядным образом это выразилось в ставших более сервильными, по его мнению, городских СМИ, и пошедшем по тому же пути парламенту.

"Уровень интеллекта власти остался тот же, но степень использования этой вот своей дремучести стала гораздо выше. Эти люди стали пытаться навязать городу чужие правила", - резюмировал законодатель.

Напомним, что публичный конфликт между Бегловым и Резником вылился в то, что последний подал на чиновника в суд.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:13    
20-34
Дед, держи себя в руках.

20:34    
Жид пархатый всё залупается. Ну-ну ! Мучает его бессильная злоба. Так от подохнуть недолго от неё.

17:40     горожан
17-21
"Кому и кобыла...".
Люди несомненно, разные.Один в ЗАКСе сидит и говорит то, что чувствуют многие. Другой у телика сидит и, пуская слюни, тоже высказывает мнение какой-то частички горожан. Все на выборы.

17:21    
Резнику Беглов не понравился, а мне понравился! Люди разные...Выборы рассудят, но уверен, что Беглов победит в первом туре с результатом в 55-60%!

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