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Новости

10:30

Смольный сообщил эсерам о росте тарифов ЖХК в Петербурге

фото ЗакС политика Смольный сообщил эсерам о росте тарифов ЖХК в Петербурге

Вице-губернатор Максим Шаскольский ответствовал на запрос "Справедливой России" о том, следует ли петербуржцам опасаться нового роста тарифов на услуги ЖКХ.

Чиновник известил, что с 1 июля 2019 года стоимость коммунальных платежей вынужденно вырастет - причем, ощутимо. Поднять тарифы, по его словам, Смольный принуждают ресурсоснабжающие организации.

Таким образом, следует из ответа вице-губернатора, за тепло придется платить на 6,2% больше в первом полугодии 2019-го (общее подорожание по сравнению с 2018-м - 8,1%); за водоснабжение и водоотведение - на 7,5% больше (общее подорожание по сравнению с 2018-м - 10%).

Шаскольский объясняет также, каким образом была постоена новая тарифная сетка и чем непосредственно обусловлен их рост. Главным образом, отмечает он, это повышение цен поставщиками. Одно из самых значительных увеличений предъявил ГУП "ТЭК СПб", рассчитавший, что его услуги во II полугодии 2019 года по отношению к I-му подорожали на 13,4%.

О приросте на 10% заявили и в ГУП "Водоканал", но позднее сократили его до 7,5%. 

"Ресурсоснабжающие организации диктуют свои условия. Никто, в том числе и Смольный, с возрастающими тарифами сделать почти ничего не может. Пока в этой сфере не появится конкуренция, пока ресурсники будут монополистами, город и горожане – их заложники. Видимо, кому-то это выгодно, раз на решение этой задачи нет пресловутой «политической воли»", - сетует Марина Шишкина.

Напомним, в начале марта Шишкина и депутаты фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Алексей Ковалев, Александр Егоров и Надежда Тихонова обратились к врио градоначальника Александру Беглову с назидательным предупреждением о том, что ввиду резкого роста тарифов на основные ЖКХ-услуги, снижения уровня доходов и ожидаемой инфляции в размере 5,5% в преддверии следующего отопительного сезона количество должников по оплате ЖКУ заметно возрастет.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:23    
Жители на Обводном канале пошли в суд!!! Почему мародёров (ГУП ТЭК) не наказывает власть???
Полный бардак в городе!
Разве этих доказательств недостаточно Прокуратуре? Это же оплата не полученных услуг, чистое мошенничество!
Цитата из ниже размещенной статьи:
"...плата за отопление начала повышаться. Она стала значительно превышать ту сумму, которую жители платили бы по нормативу, если бы не требовалось платить по общедомовому прибору. Согласно подсчетам жителей домов, с октября 2015 года общая сумма переплаты трех многоэтажек за отопление составила около 1,6 млн рублей."
В городе есть власть?

12:03    
Не понимаю, почему есть деньги на форумы, конференции и прочую чушь, а нет денег на датирование ресурсоснабжающих организаций? У меня с  середины марта закрыты батареи, отапливаем улицу и тупо вынуждены платить.
НЕТ КОНТРОЛЯ расходов ресурсоснабжающих организаций, а структуры ЖКХ не желают учитывать потре[цензура]емое тепло  в домах.  Счетчики во многих домах есть, но население платит по максимуму. Разница идет в карманы???
Осталось кричать "КАРАУЛ! ГРАБЯТ!!!"

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