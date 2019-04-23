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Новости

11:40

Владимир Петров просит СМИ не именовать его "самым богатым" депутатом Ленобласти

фото ЗакС политика Владимир Петров просит СМИ не именовать его "самым богатым" депутатом Ленобласти

Областной парламентарий Владимир Петров выражает негодование тем, что некоторые СМИ на постоянной основе именуют его в своих новостных заметках "самым богатым" депутатом Ленобласти. По мнению народного избранника, резоннее будет называть его "самым честным".

"По итогам публикации моей декларации о доходах за прошедший год, я указал доход в 183 миллиона рублей и некоторое количество имущества в России и за ее пределами. Представители СМИ посчитали, что я являюсь самым богатым парламентарием в своем регионе. Однако, по моему убеждению, моя декларация говорит не о богатстве, а о честности - я не стал прятать свои доходы и собственность и пытаться выглядеть как-то иначе в глазах общественности", - рассказал Петров.

Депутат уверен, что представителям прессы не стоит клеймить его, навешивая ярлыки.

"Я пришел во власть из рядов бизнеса, зарабатывал деньги, создавал рабочие места и вкладывался в инфраструктуру родного региона. Богатство вторичнее того, что декларация составлена без утайки каких-либо доходов, самым честным образом", - резюмировал парламентарий.

Депутат Петров знаменит своими "нестандартными" инициативами: предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; предлагал вернуть на российские банкноты изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату (МРОТ); присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры; настаивал на том, чтобы в цирковых представлениях перестали выступать животные, и многое другое.

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12:23    
Как сообщают надежные источники, Депупат Вишневский в таких случаях обычно говорит, предъявите достойную сумму, тогда поговорим, как приличные люди...

11:55    
"Самый честный", знаешь пословицу "Сам себя не похвалишь, как обоср..... ходишь...".
В СМИ принято доказанные цифрами факты излагать.. А честность чем измерить?
Да и от скромности, похоже, депутат Петров не умрет.

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