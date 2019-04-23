Владимир Петров просит СМИ не именовать его "самым богатым" депутатом Ленобласти

Областной парламентарий Владимир Петров выражает негодование тем, что некоторые СМИ на постоянной основе именуют его в своих новостных заметках "самым богатым" депутатом Ленобласти. По мнению народного избранника, резоннее будет называть его "самым честным".

"По итогам публикации моей декларации о доходах за прошедший год, я указал доход в 183 миллиона рублей и некоторое количество имущества в России и за ее пределами. Представители СМИ посчитали, что я являюсь самым богатым парламентарием в своем регионе. Однако, по моему убеждению, моя декларация говорит не о богатстве, а о честности - я не стал прятать свои доходы и собственность и пытаться выглядеть как-то иначе в глазах общественности", - рассказал Петров.

Депутат уверен, что представителям прессы не стоит клеймить его, навешивая ярлыки.

"Я пришел во власть из рядов бизнеса, зарабатывал деньги, создавал рабочие места и вкладывался в инфраструктуру родного региона. Богатство вторичнее того, что декларация составлена без утайки каких-либо доходов, самым честным образом", - резюмировал парламентарий.

Депутат Петров знаменит своими "нестандартными" инициативами: предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; предлагал вернуть на российские банкноты изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату (МРОТ); присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры; настаивал на том, чтобы в цирковых представлениях перестали выступать животные, и многое другое.