Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов объявил о выдвижении в губернаторы Петербурга. О своем решении он сообщил 23 апреля на пресс-конференции, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Созданное Амосовым «Движение демократического обновления» на своем собрании попросило депутата выдвинуться в губернаторы, рассказал член правления организации Антон Басин. Он отметил, что движение готово поддержать парламентария.

Амосов ответил, что благодарен за предложение и готов побороться за пост градоначальника. Сейчас движение планирует собирать подписи, необходимые самовыдвиженцам для участия в выборах, уточнил депутат. Он добавил, что уже есть доменные имена сайтов в поддержку его выдвижения. Сами сайты должны заработать в течение двух недель, отметил Амосов. ЗАКС.Ру ранее уже писал об одном из таких будущих сайтов: домен Amosov2019.ru был зарегистрирован 16 апреля 2019 года.

Парламентарий полагает, что он сможет преодолеть муниципальный фильтр.

Напомним, ранее депутат не исключал своего выдвижения в губернаторы. Об аналогичных планах уже заявили депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский, депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Бортко и другие.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.