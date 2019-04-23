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Новости

12:20

Михаил Амосов объявил о выдвижении в губернаторы Петербурга

фото ЗакС политика Михаил Амосов объявил о выдвижении в губернаторы Петербурга

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов объявил о выдвижении в губернаторы Петербурга. О своем решении он сообщил 23 апреля на пресс-конференции, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Созданное Амосовым «Движение демократического обновления» на своем собрании попросило депутата выдвинуться в губернаторы, рассказал член правления организации Антон Басин. Он отметил, что движение готово поддержать парламентария.

Амосов ответил, что благодарен за предложение и готов побороться за пост градоначальника. Сейчас движение планирует собирать подписи, необходимые самовыдвиженцам для участия в выборах, уточнил депутат. Он добавил, что уже есть доменные имена сайтов в поддержку его выдвижения. Сами сайты должны заработать в течение двух недель, отметил Амосов. ЗАКС.Ру ранее уже писал об одном из таких будущих сайтов: домен Amosov2019.ru был зарегистрирован 16 апреля 2019 года. 

Парламентарий полагает, что он сможет преодолеть муниципальный фильтр.

Напомним, ранее депутат не исключал своего выдвижения в губернаторы. Об аналогичных планах уже заявили депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский, депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Бортко и другие.

София Саттарова



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16:32    
Спойлер стопудовый. Или массовка по простому.

15:28    
Всем, и претендентам на пост губера, ясно, что в первом туре победит Беглов.  Не ясно только, сколько всего клоунов-статистов будет в списке ? Может, как в эталоне демократии-в Украине, под 50 ? Ещё один цирк ? Зато жидовских наглых морд насмотримся - до отвала !Только им потом не надо вопрошать - и почему это были погромы и холокост ? А вот потому. И национальность тут не играет никакой роли. Только наглость, наглость...

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