Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:15

Уборку петербургских улиц планируют завершить к Первомаю

фото ЗакС политика Уборку петербургских улиц планируют завершить к Первомаю

Городские службы очистили от последствий зимы свыше 70 процентов асфальтовых дорог, передает ТАСС со ссылкой на чиновников из комитета по благоустройству. Ожидается, что полностью тротуары и магистрали очистят к первому мая.

С начала весны на очистку дорог ушло 215 тысяч кубометров воды. Благодаря установившейся теплой погоде их моют в круглосуточном режиме. Так, в ночь на 23 апреля работало свыше 600 поливальных и подметательных машин.

"Прежде в Петербурге стояли холодные ночи - использовать воду в заморозки было нельзя, поливомоечные работы шли в дневные часы. К майским праздникам планируем полностью очистить город", - рассказали в комитете.

Говорится также о том, что с начала апреля с улиц убрали 19 тысяч тонн различных отходов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
5 апреля, 12:55Прокуратура внесла Беглову представление из-за плохой уборки снега в Петербурге
5 апреля, 9:22В Левашово открылось производство финской снегоуборочной техники
4 апреля, 11:35Чиновники в апреле "решили" проблему петербурженки, жаловавшейся на лёд в январе
28 марта, 20:25"С уборкой всё-таки плохо": В ЗакСе обсудили итоги снежной зимы
28 марта, 14:26За 27 марта в Петербурге от плохой уборки снега пострадало более 180 человек
21 марта, 16:30"Лопата хорошо зашла": ВЦИОМ объяснил популярность Беглова успехами в расчистке снега
20 марта, 11:38УФАС отказался привлечь Смольный к делу о "снежном картеле" на 9 млрд рублей
15 марта, 20:18Петербургские улицы начали мыть с применением шампуня
15 марта, 16:07В Смольном сообщили о 4 тысячах пострадавших из-за гололеда и падения льда
14 марта, 15:19Невзоров предположил, что Беглов - йети
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет

Все новости:

19:53 После московской акции "Декоммунизация" задержали Энтео

19:21 Через суд бывшей жене Грудинина досталось две трети их совместного имущества

19:12 На слушания по поводу расширения "Нова Арены" пришла полиция

18:48 В борьбе с архангельской "бессрочкой" власть начала реконструкцию центральной площади

18:48 Юные петербуржцы помогут закрасить рекламу наркотиков на стенах городских домов

18:26 У Биржевого моста вместо судебного квартала хотят возвести Арт-парк по типу "Зарядья"

18:24 Украинский ЦИК завершил подсчет голосов на президентских выборах   3

18:05 В ГИБДД полагают, что водители с детьми должны ездить медленнее остальных

17:56 Ройзман: Совет Федерации должен стать выборным органом

17:40 В Смольном отчитались об уборке 73% петербургских дворов

17:24 Белковский: Ким Чен Ын является для Путина близкой по духу ролевой моделью   1

16:55 В Кемеровской области медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений   1

16:53 Врачи разрешили Дмитрию Быкову записать двухчасовую радиопрограмму

16:21 Путин и Ким Чен Ын встретятся во Владивостоке 25 апреля   1

16:16 Пиотровский: В музее не должны действовать новейшие запретительные законы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.