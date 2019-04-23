Уборку петербургских улиц планируют завершить к Первомаю

Городские службы очистили от последствий зимы свыше 70 процентов асфальтовых дорог, передает ТАСС со ссылкой на чиновников из комитета по благоустройству. Ожидается, что полностью тротуары и магистрали очистят к первому мая.

С начала весны на очистку дорог ушло 215 тысяч кубометров воды. Благодаря установившейся теплой погоде их моют в круглосуточном режиме. Так, в ночь на 23 апреля работало свыше 600 поливальных и подметательных машин.

"Прежде в Петербурге стояли холодные ночи - использовать воду в заморозки было нельзя, поливомоечные работы шли в дневные часы. К майским праздникам планируем полностью очистить город", - рассказали в комитете.

Говорится также о том, что с начала апреля с улиц убрали 19 тысяч тонн различных отходов.