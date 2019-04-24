Макаров объяснил, почему Пьеху, Сокурова и Фирсова не выбрали почетными гражданами

Спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову на брифинге 24 апреля задали вопрос, почему в 2019 году было решено не выбирать почетных граждан Петербурга.

- Депутаты не проголосовали, - ответил Макаров. Более подробного объяснения журналисты не услышали.

Напомним, против выборов почетных граждан проголосовали депутаты “Единой России”, петербургским отделением которой руководит Макаров.

На звания почетных петербуржцев выдвинули певицу Эдиту Пьеху, режиссера Александра Сокурова и бывшего ректора Европейского университета Бориса Фирсова. Пьеха претендовала на звание в шестнадцатый раз.

Сергей Еремеев

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