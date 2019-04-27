Беглов поблагодарил москвичей за уборку города: А теперь мы к вам приедем делиться опытом

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов выразил благодарность представителям московских коммунальных служб, приехавших в город с тем, чтобы помочь с весенней уборкой.

"Вы сделали свою работу хорошо и качественно. Особенно благодарны жители спальных районов: никогда пятиэтажки не мыли так хорошо, как у вас получилось. Спасибо, ну, а теперь наши, питерские, тоже приедут к вам делиться своим опытом - особенно по мытью сложных исторических фасадов", - приводит 78.ru видео с заявлением врио губернатора.

Столичные коммунальщики прибыли в Петербург по договоренности между Бегловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Всего просторы города на Неве очищали 70 водителей и 30 единиц спецтехники.

Накануне в Смольном, памятуя о прошедшей сверхснежной зиме, приступили к подготовке зимы грядущей и заведомо объявили тендер на вывоз снега на сумму 436 тысяч рублей.

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