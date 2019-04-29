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18:20

ЗакС Петербурга одарит гостей "Мудростью" и флешками

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга одарит гостей "Мудростью" и флешками

Петербургский парламент продолжает пополнять коллекцию сувениров для протокольных мероприятий. Вместо традиционных часов теперь депутаты смогут вручать гостям Мариинского дворца настольные наборы "Мудрость", флешки и внешние аккумуляторы.

Каждый такой комплект, согласно техзаданию закупки, стоит чуть больше семи тысяч рублей. Всего их требуется 50 штук. В настольный набор входят шариковая ручка с деревянным декором, сборники афоризмов и стихов зарубежных и русских поэтов  и "скульптура совы" высотой 6,5 см. Для всего этого прилагается подставка из натурального дуба. Общая стоимость даров оценивается в 357 тысяч рублей.

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Запасается ЗакС и более функциональными подарками. В "синий" набор, как он именуется в техзадании, входят ежедневник, внешний аккумулятор для зарядки гаджетов, ручка, флешка на 16 Гб и обложка для паспорта. Каждый такой набор оценивается в 4 тысячи рублей, а всего их потребуется 100 штук. 

flash.jpg (43 KB)Кроме того, Законодательное собрание желает приобрести 45 гравюр с видами Петербурга. Сувениры должны быть представлены в двух размерах: большом (например, для горизонтальной гравюры - 35 х 44 см) и среднем (30 х 37 см). Большие оцениваются в 14 тысяч рублей, средние - в 8,8 тысяч рублей. Общая сумма закупки - почти 500 тысяч рублей. 

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Напомним, в конце марта петербургский парламент закупил платки с изображением Исаакиевского собора и мужские кашне за 458 тысяч рублей. Поставщиком стала Орлова Леся Александровна.  В апреле ЗакС купил традиционные сувениры в виде наручных часов за 496 тысяч рублей у Поморина Андрея Ивановича



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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