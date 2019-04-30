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Новости

17:21

Штаб Навального: Беглов нас обманывает, еще даже не став губернатором

фото ЗакС политика Штаб Навального: Беглов нас обманывает, еще даже не став губернатором

В петербургском штабе политика Алексея Навального заявили о том, что недавние высказывания врио губернатора Александра Беглова относительно соблюдения президентских "майских указов" в части зарплат расходятся с реальным положением вещей. Об исполнении указов в апреле Беглова расспрашивала лично активистка Ольга Гусева, и сверила полученный ответ с официальными показателями. Проблеме посвящен небольшой видеоролик.

Несмотря на то, что Беглов заверил "навальнистку" публично в том, что все необходимые поправки для соблюдения указов он успел внести в бюджет, члены штаба демонстрируют, что официальные показатели этого не подтверждают.

"Мы видим, что ни по одной из категорий работников показатели не выполнены. Получается, Александр Беглов лжет, и все его слова были лишь обещаниями. Нас не устраивает, что временный губернатор, еще даже не вступивший в должность, уже обманывает нас всех", - заявила Гусева.

Согласно указам Владимира Путина от 2012-го года, зарплата у разных категорий "бюджетников" должна составлять либо 60, либо 120 тысяч рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:40   Борис   kcondratovitch@yandex.ru
«…в штабе заявили» лол!
 Хотят рот открывать? Пускай хотя бы пару скверов благоустроят, например.
А то "умы" нашлись ! Пальцем о палец не ударили, но заявления делают

18:11    
Не буду голосовать за Брехлова.

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