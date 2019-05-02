Политолог Соловей: Из Кремля дали указание, что Беглов должен победить на выборах любой ценой

Профессор МГИМО Валерий Соловей был удивлен очередному чрезмерно жестокому разгону демонстрантов в Петербурге, вышедших накануне на первомайское шествие. По его мнению, проявленная полицейскими агрессия по отношению к мирным гражданам не оправдана ничем, и более того - играет отнюдь не на руку нынешнему врио градоначальника Александру Беглову, чей электоральный рейтинг и без того мал.

Недовольны Бегловым и окружающие его чиновники, отметил Соловей.

"Я недавно был в Питере, говорил с ними - отзываются о нем не то, что не восторженно, а крайне критично. Говорят, что он неплохой чиновник, но гордом он, конечно, руководить не в состоянии. Всё, что он делает - это исключительно пиар-акции, это никакое не руководство", - поделился наблюдениями профессор в эфире "Эха Москвы".

Между тем, продолжил Соловей, из Кремля был дан наказ всенепременно сделать Беглова не временным, а перманентным губернатором Северной столицы.

Люди из Кремля дали указание, что Беглов должен победить любой ценой. Пусть ценой этой станет превращение Питера в яростный оппозиционный город - город, оппозиционный власти. Тем не менее, они готовы заплатить эту цену, — Валерий Соловей

Выборы городского градоначальника пройдут одновременно с муниципальными - 8 сентября 2019 года. О намерении принять участие уже заявили депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Михаил Амосов, режиссер Владимир Бортко, градозащитник Красимир Врански и другие.

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