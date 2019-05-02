Слушателей не пустили в здание Горсуда на апелляцию Шуршева и Пивоварова

В четверг, 2 мая, желающие поддержать в Горсуде руководителя предвыборной кампании петербургского штаба Навального Александра Шуршева и координатора “Объединенных демократов” Андрея Пивоварова не смогли попасть к ним на апелляцию. Видеотрансляцию у здания суда вел правозащитник Динар Идрисов.

Судя по видео, ворота забора вокруг здания суда открыли специально, чтобы провести доставленных активистов. Следом хотел зайти защитник Шуршева Александр Передрук, но ворота перед ним закрыли. Передрук остался у забора вместе с пришедшими на суд слушателями.

Напомним, накануне ночью Невский районный суд назначил Шуршеву и Пивоварову по 10 суток ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведения публичного мероприятия без подачи уведомления). Их задержали во время Первомая, когда они пытались выяснить у полиции, почему задерживают других участников демократического шествия за честные выборы. Суд первой инстанции установил, что Шуршев и Пивоваров организовали несанкционированный митинг на Невском проспекте, хотя им было разрешено проводить только шествие по центру города.

По словам очевидцев, шествие остановилось из-за того, что полиция начала выхватывать людей из колонны демонстрантов.

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