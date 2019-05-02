Вишневский: Беглов хотел получить в Первомай скандал федерального масштаба - и добился цели

Один из участников первомайского шествия в Петербурге - мероприятия, вновь закончившегося жестким разгоном оппозиции - глава фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский полагает, что главными провокаторами на демонстрации выступили отнюдь не люди, скандировавшие мирные лозунги, а представители правопорядка и чиновники Смольного.

"Крайне важен тот факт, что ни полиция, ни администрация в принципе не наделены правом фильтровать плакаты, лозунги, флаги и транспаранты, которые граждане приносят на шествие или митинг", - поясняет политик в своей статье, вышедшей в "Новой газете".

Согласно федеральному законодательству о митингах, в юрисдикцию полиции и представителей администрации не входит наглядная "фильтрация" ни проносимых на публичное мероприятие лозунгов: решение о том, что "соответствует тематике акции" - дело лишь её организаторов.

Между тем, большую часть плакатов на шествие пронести все же удалось - однако они впоследствии послужили своеобразными "триггерами" для полиции.

Раздосадован Вишневский и реакцией проправительственных СМИ, поддержавших разгон оппозиции.

"Смольнинские СМИ и пригожинские информационные помойки (в последние месяцы они образуют дружный предвыборный пул Беглова) разразились обвинениями в адрес оппозиционеров в том, что они пытались «превратить праздничную акцию в политическую», не понимая, какую чушь несут: на Первомай в Петербурге политические партии и движения всегда выходили с политическими лозунгами, и никого это не удивляло", - сетует политик.

Резюмируя обзор мероприятия, парламентарий констатировал: произошедшее являет собой лишь "очередной клубок беззакония и произвола".

"Перед нами - первый в Петербурге пример практической реализации недавнего президентского указа об оценке эффективности работы губернаторов. Что там первым пунктом? Правильно: уровень доверия граждан к власти, и в первую очередь - к президенту Путину. Это единственное, что теперь беспокоит губернаторов. Раз так - надо любой ценой не допустить на Невском антипутинских и антибегловских лозунгов и кричалок. Показать, впрочем, не удалось. Напротив, если Александр Беглов хотел получить в этот Первомай скандал федерального масштаба - он добился цели", - подвел итог Вишневский.

В ходе первомайского шествия в Петербурге были задержаны 69 человек. Некоторые получили серьёзные травмы. Активистке Наталье Бариновой, например, сломали руку.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.

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