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15:55

Вишневский: Беглов хотел получить в Первомай скандал федерального масштаба - и добился цели

фото ЗакС политика Вишневский: Беглов хотел получить в Первомай скандал федерального масштаба - и добился цели

Один из участников первомайского шествия в Петербурге - мероприятия, вновь закончившегося жестким разгоном оппозиции - глава фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский полагает, что главными провокаторами на демонстрации выступили отнюдь не люди, скандировавшие мирные лозунги, а представители правопорядка и чиновники Смольного.

"Крайне важен тот факт, что ни полиция, ни администрация в принципе не наделены правом фильтровать плакаты, лозунги, флаги и транспаранты, которые граждане приносят на шествие или митинг", - поясняет политик в своей статье, вышедшей в "Новой газете".

Согласно федеральному законодательству о митингах, в юрисдикцию полиции и представителей администрации не входит наглядная "фильтрация" ни проносимых на публичное мероприятие лозунгов: решение о том, что "соответствует тематике акции" - дело лишь её организаторов.

Между тем, большую часть плакатов на шествие пронести все же удалось - однако они впоследствии послужили своеобразными "триггерами" для полиции.

Раздосадован Вишневский и реакцией проправительственных СМИ, поддержавших разгон оппозиции.

"Смольнинские СМИ и пригожинские информационные помойки (в последние месяцы они образуют дружный предвыборный пул Беглова) разразились обвинениями в адрес оппозиционеров в том, что они пытались «превратить праздничную акцию в политическую», не понимая, какую чушь несут: на Первомай в Петербурге политические партии и движения всегда выходили с политическими лозунгами, и никого это не удивляло", - сетует политик.

Резюмируя обзор мероприятия, парламентарий констатировал: произошедшее являет собой лишь "очередной клубок беззакония и произвола".

"Перед нами - первый в Петербурге пример практической реализации недавнего президентского указа об оценке эффективности работы губернаторов. Что там первым пунктом? Правильно: уровень доверия граждан к власти, и в первую очередь - к президенту Путину. Это единственное, что теперь беспокоит губернаторов. Раз так - надо любой ценой не допустить на Невском антипутинских и антибегловских лозунгов и кричалок. Показать, впрочем, не удалось. Напротив, если Александр Беглов хотел получить в этот Первомай скандал федерального масштаба - он добился цели", - подвел итог Вишневский.

В ходе первомайского шествия в Петербурге были задержаны 69 человек. Некоторые получили серьёзные травмы. Активистке Наталье Бариновой, например, сломали руку.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:38    
Полиция абсолютно права, что разогнала эту прозападную нечисть! Вот если бы так же против неё действовали КБГ с милицией в начале 90-х, то и СССР сейчас был бы жив и здравствовал! Как и тогда идёт борьба прозападных сил с патриотически настроенным народом - ГЛУБИННЫМ народом России! "Кто кого" никто не отменял...

16:05    
Старого сексота Кролика заранее предупредили и он на митинг не пошёл. В кустах отсиделся.

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