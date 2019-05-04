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Новости

10:27

Глава "Левада-центра": Питерский Первомай - демонстративное насилие

фото ЗакС политика Глава "Левада-центра": Питерский Первомай - демонстративное насилие

События в центре Петербурга, развернувшиеся на Первомай и ознаменовавшиеся массовыми задержаниями, директор социологической организации "Левада-центр" Лев Гудков сравнил со столкновениями на Болотной площади в мае 2012-го года, которые тоже закончились массовыми задержаниями и последующими тюремными сроками для участников демонстрации.

"Это демонстративное, показательное насилие. Понятно, что была дана команда "фас", а начальники на местах уже каждый думал, как ее выполнять", - подкрепил свое сравнение социолог.

По его словам, решение о жестоком "свинчивании" демонстрантов приказ мог отдавать присутствующий на месте полицейский начальник и даже без указания "сверху". Мысль социолога состоит в том, что за излишнее рвение полицейского начальника не накажут, а накажут за пассивность - и именно из-за этого действия полиции и Росгвардии выглядели столь грубо.

В автозаках 1 мая оказались семь десятков петербургских демонстрантов. Наиболее известным из них и политически активным - Андрею Пивоварову и Александру Шуршеву - дали по десять суток административного ареста. На Шуршева налетели сзади и свалили с ног, когда он мирно беседовал с одним из полицейских.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:31    
Даёшь в России ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА, жёсткий порядок и социальную справедливость!

13:23    
Путин теряет голоса, а вместе с ними растворяется его образ "народного папы", и это двигает его к необдуманным командам, и к ещё менее обдуманным действиям исполнителей. Вопрос уже не в правах человека, на это они давно забили болт. Вопрос в соблюдении собственных законов теми, кто сейчас имеет абсолютный контроль над всеми ветвями власти. Беспредел исполнителей изнутри разрушает даже самые жесткие диктатуры. Да и есть в мире много стран, которые раздумывают: с кем быть дальше? Беспредел всегда беспокоит сторонних наблюдателей

11:56    
11:34 Саша, у тебя снова приступ БДСМии? Отлупите уже с "Насральным" тролль тролля и успокойтесь или Милонова попроси - у него казаки для этого есть.

11:34    
Полиция действовала хорошо в Питере, но можно было и лучше, то есть жёстче! Надо вообще за каждого арестованного прозападного экстремиста выдавать премии сотрудникам правоохранительных органов! Хороший прозападник-это прозападник-русофоб на нарах! Болотная площадь им уже и не снится, но теперь надо додавить этих мразей-американских подстилок! Лёву Гудкова тоже пора отправить на урановые рудники!

10:48    
в стране феодализм - чего еще ожидать... феодалам нужно послушное рабское население, а недовольных требуется пороть... феодал никита михалков тоже за крепостной строй и за порку недовольных - «Крепостное право – это самое хорошее и светлое, это мудрость народа и патриотизм». «С подачи большевиков сейчас в России думают, что крепостное право было чем-то вроде североамериканского рабства. Но это были отнюдь не отношения раба и хозяина, а сыновей и отца. Многие крестьяне не хотели никакой «свободы». «Да, иногда помещик порол крестьянина; так и отец же порет свое непослушное чадо»...
молодец никититушка!.. особенно актуально это звучит в предверии "парада победы", 9 мая... "победили" одного супостата, чтобы стать рабами - у другого?...

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