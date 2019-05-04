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Новости

14:02

"Наблюдатели Петербурга" требуют отставок и извинений за "срыв" Первомая

фото ЗакС политика "Наблюдатели Петербурга" требуют отставок и извинений за "срыв" Первомая

Организация "Наблюдатели Петербурга" опубликовала в Telegram заявление, в котором требует привлечь к ответственности правоохранителей, препятствовавших проведению санкционированного властями первомайского шествия и грубо задерживавших граждан. Помимо юридического наказания, "общественники" требуют отставок и принесения пострадавшим гражданам официальных извинений.

"Поступающая таким образом с мирным согласованным шествием власть чувствует себя в городе абсолютным хозяином, не зависящим от волеизъявления горожан, и грядущие «выборы» должны стать для нее лишь ширмой, создающей видимость соблюдения демократических процедур, — точно так же, как и противозаконные действия властей изображали заботу о безопасности людей на первомайском шествии", - говорится в тексте манифеста.

По мнению "Наблюдателей Петербурга", вместо непосредственно организаторов уличных акций организовывать движение почему-то взялись люди в погонах, что привело к насилию и беспорядкам.

По последним данным, 1 мая в центре города задержали 69 человек. Андрей Пивоваров и Александр Шуршев, известные своей протестной активностью, получили по 10 суток спецприемника каждый. Известно о причиненных людям увечьях, нанесенных им полицией и Росгвардией.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:36    
17:24 Может сам додавишься из экономии.

18:20    
мордовороты в брониках и шлемах избивают женщин и подростков, которые просто гуляли и всё за наши деньги!

17:36    
За издевательство над мирными митингующими 1 мая Беглова и Макарова в отставку!

17:24    
Прозападных тварей в России осталось чуть-чуть, надо их додавить!

17:20    
Присоединяюсь к требованиям "Наблюдателей"!
Набрали подонков в полицаи. Уволить! Пусть идут работать на производство на благо Отечества.

17:19    
Испытываю чувство стыда за Питер! Это какими же дуболомами  надо быть, чтобы разгонять мирную ПЕРВОМАЙСКУЮ демонстрацию только за плакаты, которые не хвалили   бонз города?
Судить надо тех, кто такой приказ  отдал, и тех, кто  поднял руку на женщин!!!
Это как людям смотрят в глаза  после первомайского беспредела наши "доблестные" единороссы  господа Беглов и Макаров???

17:17    
Некто Ю.Игнатов в комментариях уже и диагноз  поставил.
Чмо ты поганое Игнатов, холуй проворовавшейся власти и гнусный подонок!
Справочку свою от психотерапевта выложи в сети, а то твоя адекватность под вопросом. Козлище!

17:10    
Если меня полицай ударит дубинкой или попытается применить электрошокер, то буду защищаться от полицейского беспредела. Есть же статья о самообороне. Если эти подонки попытаются ударить моего ребёнка - покалечу!
Скоро народ на демонстрации тоже будет выходить в шлёмах и бронежилетах, т.к. участились случаи беспричинного избиения мирных граждан с тяжелыми последствиями в виде переломов, сотрясения мозга, инфарктов.
Подонки те, кто поддерживает полицейский беспредел!

16:51    
15:56 Насральный, ты как "Саша", любишь дубинку потверже?

16:01    
15:56. Полностью поддерживаю!

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