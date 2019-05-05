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Новости

12:50

"Навальнисты" повесили на Большеохтинский мост баннер, критикующий Беглова и ЕР

фото ЗакС политика "Навальнисты" повесили на Большеохтинский мост баннер, критикующий Беглова и ЕР

Активисты петербургского штаба Алексея Навального разместили на Большеохтинском мосту растяжку "Мы против Беглова и «Единой России»", поделился у себя в Twitter соратник политика Леонид Волков.

Именно с этим баннером "навальнисты" хотели пройтись колонной по Невскому проспекту 1 мая, однако правоохранители сочли плакат "не соответствующим тематике мероприятия" и попросили его свернуть.

В ходе мирных общероссийских шествий по случаю Первомая были задержаны 126 человек, 69 из которых - жители Петербурга. При задержании представители силовых структур часто вели себя грубо: например, активистке Наталье Бариновой сломали плечо. В Смольном назвали действия правоохранителей резонными, а участников мероприятия (со стороны демоппозиции) - провокаторами.

После организаторы акции обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить адекватность и уместность действий полиции и Росгвардии.

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20:49    
16-10 если ещё раз перечитай свои гомосячьи высказывания и сам делай вывод!Если тебя эа тема волнует и мани? Кто ты?

19:59    
16:10 Не, Бордунов нормально пишет. А вы Насральный, да?

17:45    
Позор Брехлову, прозападной едрисне и полицаям!

14:49    
14:26 В Париже водомёты и газы применяют против [цензура]иганов, громящих машины, витрины, ларьки, забрасывающих полицию петардами и камнями. Там давно не разгоняют мирные, тем более, согласованные властью, демонстрации. Так действуют только военные диктатуры или оккупанты на чужой земле.

14:45    
Беглов обгадился, это точно. Давно такой демонстрации беспомощности и глупости власти не было в России.

14:26    
Давно пора эту прозападную нечисть смывать водомётами с Невского, как в Париже, долбить резиновыми пулями, травить газами, отбивать почки и селезёнку дубинками! Сколько можно терпеть их экстремизм на берегах Невы??? Доколе???

14:11    
Беглов всё сделал, чтобы вышел в колонне оппозиции минимум народа: рамки, досмотры на входе, перекрыты были улицы к месту формирования колонны у Октябрьского, по ходу движения - стена конвоя из росгвардии. И, всё-равно, собрались тысячи людей. Тогда стали отбирать мегафоны, плакаты, хватать участников по одному, провоцировать. М, до окончания согласованного срока проведения, не доходя до Литейного, разогнали. Провал планов Беглова стал резонансным для всей России. Как не пытаются это скрыть официозные СМИ. Беглов обосрался по полной, из-за собственной глупости.

13:56    
Беглову, полиции спасибо за разгон прозападных врагов России и российского народа!

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