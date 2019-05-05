"Навальнисты" повесили на Большеохтинский мост баннер, критикующий Беглова и ЕР

Активисты петербургского штаба Алексея Навального разместили на Большеохтинском мосту растяжку "Мы против Беглова и «Единой России»", поделился у себя в Twitter соратник политика Леонид Волков.

Именно с этим баннером "навальнисты" хотели пройтись колонной по Невскому проспекту 1 мая, однако правоохранители сочли плакат "не соответствующим тематике мероприятия" и попросили его свернуть.

Питерский штаб передает привет Беглову.

Мы 1 мая не забыли и не забудем. pic.twitter.com/EiqZm77GZQ — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 5 мая 2019 г.

В ходе мирных общероссийских шествий по случаю Первомая были задержаны 126 человек, 69 из которых - жители Петербурга. При задержании представители силовых структур часто вели себя грубо: например, активистке Наталье Бариновой сломали плечо. В Смольном назвали действия правоохранителей резонными, а участников мероприятия (со стороны демоппозиции) - провокаторами.

После организаторы акции обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить адекватность и уместность действий полиции и Росгвардии.