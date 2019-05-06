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Новости

6 мая, 18:58

"Диссернет": Со своими научными работами Беглов может "гулять" и дальше

фото ЗакС политика "Диссернет": Со своими научными работами Беглов может "гулять" и дальше

Сооснователь общественного движения "Диссернет" Андрей Заякин, который совместно с единомышленниками заявил о том, что обнаружил у врио губернатора Александра Беглова "списанные" научные работы, рассказал о проблеме в эфире YouTube-канала политика Льва Шлосберга чуть подробнее.

Над четырьмя научными статьями, которые выпущены под авторством Беглова, по уверению разоблачителя, работала московская "диссероделательная контора" под управлением некоего Федора Стерликова.

По словам Заякина, никакие юридические последствия для Беглова и остальных "оскандалившихся" из-за обвинений в плагиате публичных фигур не грозят. Согласно законодательству, подлинное авторство той или иной научной работы не является предметом для судебного разбирательства в России. Лишить кого-либо ученой степени за подобное прегрешение может только Высшая аттестационная комиссия, где, по оценке Заякина, существует серьезное лобби со стороны организаций, практикующих написание научных текстов с использованием заимствований и "отмазывающих людей, которые связаны с этой фабрикой".

"Решением Медведева от сентября 2013 года все те, кто украли свои диссертации или допустили другие нарушения при защите - статьи Беглова, на основании которых написана диссертация безусловно, краденые - могут дальше гулять и называться докторами наук", - заявил специалист.

Диссертация Беглова, защищенная в 2012 году, носит название "Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:54    
22-22
  Ржёшь? Как сивый мерин? Смотри не обоссысь. Что тебе смешно-то? Ведь это грустно, когда, как пустозвон, ничего не понимаешь, а трендишь.
  У казаков в хозяйстве всегда был порядок, есть чему поучиться.

6 мая, 22:22    
"Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов" -особенно про "казачьи сообщества" глубокомысленно. Надо футболочку см такой темой выпучтить. Ржу не могу!

6 мая, 20:22    
У них всё фальшивое. Всё государство превратили в имитацию и правят в нём как бандиты.

6 мая, 19:32    
Вывод очевиден: верить Беглову и Путину, когда они что-то обещают, нельзя!!!

6 мая, 19:11    
А что тут такого? У Путина тоже чужая диссертация, но работает же человек!!!

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