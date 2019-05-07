Шишлов выступил за общественное расследование действий силовиков на Первомае

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов высказался в поддержку идеи о необходимости провести независимое общественное расследование того, какими приемами правоохранители разгоняли первомайское шествие в центре города. Позиция Шишлова обозначена на его официальном сайте.

Таким образом, чиновник поддержал социолога Владимира Костюшева, выдвинувшего эту инициативу на заседании Правозащитного совета Петербурга. Ответственными за проведение расследования стали Костюшева и член совета Наталия Евдокимова.

В рабочую группу вошли профессиональные социологи и юристы.

Инициаторы призвали всех неравнодушных присылать на единый электронный адрес фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства грубого задержания граждан.

В ходе акции на Лиговском и Невском проспектах задержали 69 человек. Среди них оказались известные в городе политические деятели Андрей Пивоваров и Александр Шуршев, получившие впоследствии по 10 суток административного ареста.

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