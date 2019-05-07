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Новости

7 мая, 16:58

Шишлов выступил за общественное расследование действий силовиков на Первомае

фото ЗакС политика Шишлов выступил за общественное расследование действий силовиков на Первомае

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов высказался в поддержку идеи о необходимости провести независимое общественное расследование того, какими приемами правоохранители разгоняли первомайское шествие в центре города. Позиция Шишлова обозначена на его официальном сайте.

Таким образом, чиновник поддержал социолога Владимира Костюшева, выдвинувшего эту инициативу на заседании Правозащитного совета Петербурга. Ответственными за проведение расследования стали Костюшева и член совета Наталия Евдокимова.

В рабочую группу вошли профессиональные социологи и юристы.

Инициаторы призвали всех неравнодушных присылать на единый электронный адрес фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства грубого задержания граждан.

В ходе акции на Лиговском и Невском проспектах задержали 69 человек. Среди них оказались известные в городе политические деятели Андрей Пивоваров и Александр Шуршев, получившие впоследствии по 10 суток административного ареста.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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7 мая, 21:41    
Шишлов делает всё правильно. Необходимо собрать все видеоматериалы и свидетельства очевидцев о нарушениях законов на этом Первомае. Осенью место губернатора займёт другой человек и эти материалы пригодятся для полноценного расследования.

7 мая, 21:30    
21:23. Наоборот, отдать полицейским квартиры участников прозападного шабаша на Невском! Ведь легко это сделать!

7 мая, 21:23    
полицейских-костоломов судить, разжаловать, уволить, лишить пенсий и служебного жилья...

7 мая, 20:50    
Да, вспоминаю как разрастались метастазы антисоветизма, национал-предательства Советского Союза с 1985 года...Как набирали силу при потворстве Горбачёва внутренние враги, крушившие неистово Советскую власть...Потому сегодняшнюю прозападную "пятую колонну" надо душить в зародыше, не дать поднять ей головы! ВЕЛИКИЙ Сталин смог же в 1937-1938 годах спасти СССР от внутренних врагов, а потом и внешних, в отличие от иуды Горбачёва...

7 мая, 19:13    
18:35 Осталось выяснить, кто действительно является "врагом народа":участники санкционированной акции за честные выборы в Санкт-Петербурге или ты, тролль, разжигающий социальную межнациональную рознь, призывающий власти к незаконным действиям?

7 мая, 18:35    
Государство Россия будет чего-нибудь стоить, если сможет эффективно защищаться от внешних и внутренних врагов! Аксиома! Как раз полицая защищает Отечество от расплодившихся мерзких прозападных врагов России и россиян, за что ей огромное спасибо! Печальный опыт предательства правоохранительных органов СССР в борьбе с внутренними врагами конца 80-х, начала 90-х, приведший к развалу державы, не должен повториться!

7 мая, 18:24    
17.08
Кальсоны смени - смердит. А то соседи полицейских вызовут и они получат премии за очистку жилплощади от человечишки с гнильцой.

7 мая, 18:11    
17:08, Сталин бы Вас за призывы к нарушению законов расстрелял бы наверняка вместе с теми, кто законы нарушил.

7 мая, 18:01    
17.08.
Сам давно сгнил на диване, мозги давно вытекли...

7 мая, 17:08    
Гнилого прозападного "яблочника" Шишлова в отставку! Полицейских - доблестных защитников Отечества от национал-предателей России к наградам и премиям! Действовать надо только ещё жёстче с провокаторами-подрывниками стабильности в России!

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