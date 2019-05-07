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Новости

7 мая, 17:33

Лев Лурье объявил, что будет голосовать за Бортко

фото ЗакС политика Лев Лурье объявил, что будет голосовать за Бортко

Выступая на радиостанции "Эхо Петербурга", историк и общественный деятель Лев Лурье, ранее не замеченный в симпатиях к коммунистической идеологии, заявил о том, что на предстоящих губернаторских выборах в Петербурге окончательно определился с кандидатом: он намерен голосовать за кинорежиссера Владимира Бортко, выдвинутого КПРФ.

Одним из факторов, натолкнувших его на такое решение, стала появившаяся у него уверенность в том, что ни Оксана Дмитриева, ни Борис Вишневский не войдут в "шорт-лист", а, выбирая между врио губернатора Александром Бегловым и Бортко, Лурье без тени сомнения склоняется к кандидатуре последнего.

Ну а почему нет? Он "Собачье сердце" поставил, туда-сюда, интеллигентный человек, говорит точно лучше, чем Беглов, а для губернатора очень важна представительность. Вот как будет Беглов встречаться с английской королевой? Я не уверен, что все будет удачно, а за Бортко я уверен.

Лев Лурье - о Владимире Бортко

Лурье иронично добавил, что в данном случае следует воспринимать его слова как официальное признание в симпатиях к коммунистической партии.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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7 мая, 23:29    
Лурье мыслит как торгаш!!! Просто на него ополчились историки и леваки из-за его халтурных публикаций, особенно на ТВ, и сотрудничества с олигархом Тиктинским, который хочет сделать из Левашовского хлебозавода "модное место", передав часть площадей под ДК Лурье, а по факту - для частного музея... Многие Лурье не любят за то, что он делает деньги на памяти о блокаде. Тиктинский попал под пресс. Возможно, его будут выдавливать из Петербурга. Вот Лурье и полез под прикрытие бортко и КПРФ... Наивный! Его противники - люди самостоятельные и весьма опытные в таких делах... Не просто так Лурье выгнали с ТВ-5...

7 мая, 23:25    
Вот кто обкурился или на грудь принял не меньше поллитрухи, так это Брехлов.
Он лыка не вязал и публично оскорбил петербуржцев в своём выступлении на Дворцовой площади назщвав нас "активнутыми, противными..."
https://twitter.com/i/status/1123528163055816704

https://youtu.be/Z6CcvkFsct8
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/05/01/1779259.html?
https://youtu.be/SoE5kI7bfKI
https://vk.com/video-177789971_456239420

7 мая, 23:08   Левкоя  
У Лурье проблемы не только с совестью, что неудивительно, у него проблемы со зрением, ибо он утверждает, что Резник наркоман запечатлен на фото, а не на видео,которое все видели. Конопля!

7 мая, 21:54    
Не исключено, что Лурье мыслит стратегически верно, но опережает события. Всё станет ясно ближе к осени.

7 мая, 17:49    
Вот это прогиб под Бортко!!! Но верить Лурье нельзя!!! Он хуже Вишневского...

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