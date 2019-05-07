Депутаты Петербурга придумали ещё один способ борьбы с коллекторами

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Владимир Носов выступили с федеральной инициативой, которая запретит миноритарным акционерам получать информацию о банковской или страховой тайне своей организации.

Законопроект касается только акционеров кредитных и страховых компаний. Согласно документу, доступ к охраняемой законом информации должны получать только акционеры с долей более 25%. Если доля меньше, то для доступа к данным миноритарий обязан дать расписку о неразглашении информации. «На практике нередки случаи, когда миноритарные акционеры, злоупотребляя своим правом на доступ к документам акционерного общества, получают доступ к охраняемой законом информации и в последующем используют ее для корпоративного шантажа», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

По словам Дениса Четырбока, законопроект направлен на борьбу с коллекторами и мошенниками. Депутат сообщил, что были случаи, когда злоумышленники покупали небольшую долю в банке и получали данные обо всех клиентах организации.

- То есть в данном случае человек получает доступ к неограниченному количеству информации об аккредитованных лицах и их долгах. И дальше она может быть использована, соответственно, в таких не совсем правомерных целях: дойти до коллекторов или до мошенников, которые будут терроризировать людей, - рассказал Четырбок в разговоре с ЗАКС.ру.

Депутат считает, что акционеры с долей в 25% и более являются крупными собственниками. Они заинтересованы исключительно в работе организации, а не в участии в «коллекторских историях», уверен автор инициативы.

Ранее нападкам коллекторов подвергся глава комитета по культуре Константин Сухенко. Его «атакуют» из-за долга учительницы музыки. Она заняла у микрофинансовой организации 15 тысяч рублей, возвращала частями, но из-за промедлений долг вырос до 90 тысяч рублей. Сухенко отговорил учительницу отдавать эту сумму. Сам председатель комитета пожаловался, что коллекторы общались с ним и его семьей по телефону в грубой форме. Из-за этого он рассматривает вариант обращения в прокуратуру.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.