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Новости

11 мая, 21:55

СМИ: С Максимом Резником случился сердечный приступ

фото ЗакС политика СМИ: С Максимом Резником случился сердечный приступ

Вечером 11 мая депутат Законодательного собрания Максим Резник пережил сердечный приступ, о чем "МБХ Медиа" рассказала его супруга Ксения Казарина.

Она связывает ухудшение здоровья мужа с усилившимся на него психологическим прессом в течение последних недель, с появлением в публичном доступе всякого рода политической "заказухи" на него.

"В связи с ежедневным моральным давлением мужу стало плохо", - считает Казарина.

С конца апреля в различных Telegram-каналах, по некоторым сведениям, контролируемых Кремлем, стали появляться якобы компрометирующие депутата видеоролики, на которых засняты эпизоды из его частной жизни. Последней каплей, по мнению жены Резника, стал уже четвертая вышедшая в "паблик" съемка скрытой камерой, якобы демонстрирующая курение парламентарием марихуаны. Ранее депутат пообещал засудить всех, кто распространяет о нем клеветнические сведения подобного рода.

Днем 11 мая с семьей в Пулково его встретили некие демонстранты с плакатами обидного для Резника содержания.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:26    
Молодец Резник! Всю эту шайку троллей в напряжении держит, едрисня за результаты выборов испугалась и растрачиввает на него свой предвыборный ресурс. Шансы оппозиции от этого только увеличиваются.  Кто же будет голосовать за Брехлова, когда у него в команде такие подонки, а сам он публично оскор[цензура]ет петербуржцев.

0:20    
0:14 А у Брехлова какое лицо? Тут и нарколог не поможет.

0:14   Врач-нарколог  
У Максима лицо нормального человека, не употре[цензура]ющего алкоголь.Никаких признаков злоупотребления алкоголем у него нет. И не надо лохматить бабушку.

0:07    
Вот уж где хроники, так это в Смольном: морды увязли в бюджетном корыте :)

11 мая, 23:50    
Максиму надо поменьше пить, всё-таки уже не мальчик. Ничего против него не имею, но у него уже лицо хроника, к сожалению.

11 мая, 23:32    
21:59 Это ты подонок сидишь на наркоте! Ни кто нормальный не станет сочинят и распространять гадости о человеке. А вторгаться в частную жизнь не только незаконно, а ещё и подло. Все эти гадости про Резника появились в интернете, чтобы отвлечь внимание от скандального выступления Беглова на Дворцовой площади. Временно исполняющий обязанности губернатора Брехлов публично обозвал  петербуржцев "активнутыми, противными...". Теперь всякого рода подлые продажные тролли сочиняют "сенсации" про порядочных людей, которые не прогибаются под власть.
 Смотрите ролики  про Брехлова в интернете. Вот уж кто накурился или невмеру принял на грудь.
https://twitter.com/i/status/1123528163055816704

https://youtu.be/Z6CcvkFsct8
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/05/01/1779259.html?
https://youtu.be/SoE5kI7bfKI
https://vk.com/video-177789971_456239420

11 мая, 21:59    
Если не перестанет сидеть на наркоте, так и вообще сдохнет. Но это тоже можно будет списать на "давление".

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