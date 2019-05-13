Беглов лично выступит в ЗакСе с ежегодным отчетом о работе правительства Петербурга

На пленарном заседании петербургского Заксобрания 15 мая впервые с ежегодным отчетом о работе городского правительства выступит временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов. Соответствующее решение, принятое на Совете фракций, озвучил спикер парламента Вячеслав Макаров.

"Это один из важнейших форматов конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти города, закрепленный в Уставе Санкт-Петербурга. Он позволяет своевременно оценивать результаты принятых решений, в том числе в сфере нормотворчества, и корректировать планы дальнейшей совместной работы", - известил председатель ЗакСа.

Единственный раз, когда Беглов появился в стенах Мариинского дворца, закончился для него некоторым конфузом в медиа-пространстве: в момент, когда на трибуну поднялся депутат Максим Резник, назвавший его неподходящим для города губернатором, он демонстративно покинул зал заседаний.

23 января, напомним, Беглов приехал в ЗакС представлять своих кандидатов в вице-губернаторы.

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