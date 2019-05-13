Топилин заявил, что выплата пенсий жителям ДНР не станет проблемой для бюджета

Глава Министерства труда Максим Топилин обозначил необходимое условие для получения пенсии жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые пожелают стать в ближайшее время гражданами России.

"Человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс", - цитирует заявление министра РИА "Новости".

Вместе с тем Топилин подчеркнул, что выдача российских паспортов гражданам Донбасса не станет обременительной нагрузкой для госбюджета. Владимир Путин сообщил, что на эти цели потребуется не менее 100 млрд рублей.

"Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Это совершенно некритично для Пенсионного фонда", - подытожил министр.

Ранее украинское правительство объявило вне закона и не признало российские паспорта, которые Кремль начал выдавать жителям сепаратистских регионов юго-востока Украины.

Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Вскоре в Белгородской и Ростовской областях открылись первые специализированные пункты.

На новый указ главы государства в достаточно резкой форме откликнулся новый президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что российский паспорт служит олицетворением поражения человека в борьбе за свои права, и предупредил Путина, что с Украиной не следует говорить на языке "давления и угроз".