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Новости

14 мая, 19:20

Активисты организовали собрание «Петербург без Беглова» у Гостиного двора

фото ЗакС политика Активисты организовали собрание «Петербург без Беглова» у Гостиного двора

Активисты «Бессрочного протеста» организовали собрание «Петербург без Беглова» у Гостиного двора. Встреча проходит вечером 14 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Плакат развернул активист арт-группы «Свободная Русь» Вадим Казак, его документы проверила полиция. По словам Казака, сегодня в акции участвуют 10 разных движений.

Организаторы мероприятия хотят выразить свое мнение о происходящем в городе и оповестить как можно больше граждан о предстоящих выборах и кандидатах. По мнению активистов «Бессрочного протеста», Александр Беглов хороший дворник, плотник, спасатель, инспектор ГИБДД, но не губернатор.

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Среди пришедших замечены активисты "Левого фронта", лидер движения "Бездомный дольщик" Александр Головко и представители "Объединения перевозчиков России". Головко во время мероприятия заявил, что желает выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора. Александр Головко запомнился участникам сентябрьского митинга против пенсионной реформы нецензурными высказываниями, запретом критиковать президента России и рассказами о своей любви к death metal-музыке.

Полиция напомнила собравшимся о необходимости соблюдать закон. Среди правоохранителей на мероприятии присутствует "господин полицейский" Руслан Сентемов. 



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15 мая, 13:34    
19:46 )) Чиновник наверное? Правильнее писать "Смольный за Беглова", да и то далеко не все.А к Петербургу вся эта чиновническая гвардия не имеет никакого отношения,пришлые в основном.

15 мая, 11:09    
Основная масса избирателей находятся в спальных районах у больших супермаркетов...

14 мая, 22:09    
Беглов губернатор? Не смешите меня.
Да он лыка не вяжет, где ему городом управлять.
Надо же с лопатой бегал - глобальные проблемы решал.

14 мая, 22:07    
За Брехлова голосовать не буду!
"Активнутые, противные" тоже не будут.  Это выступление ВРИО на Дворцовой площади 1 мая.
https://twitter.com/i/status/1123528163055816704
https://youtu.be/Z6CcvkFsct8
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/05/01/1779259.html?
https://youtu.be/SoE5kI7bfKI
https://vk.com/video-177789971_456239420

14 мая, 21:54    
без БЕГЛОВА нам ХАНА

14 мая, 20:50    
Басня (для политтехнологов)
"Блоха вскочила на Коня
И пнула пегого ногой:
– А ну, вези быстрей меня!
Ведь ты теперь оседлан мной!
Конь не услышал «ни гу-гу».
Он мирно пасся на лугу…
– Вези туда, куда хочу!
Скачи, гарцуй! Я полечу!
А прикажу – пойдёшь рысцой,
Узнаешь, кто хозяин твой!
Конь травку сочную жевал.
Блоху услышать не желал…
–Ты знаешь, Конь, я не шучу!
Пойду и плётку отыщу!
Отныне ты – в моей узде,
И побываю я везде!
С собакой жить мне – быт не тот!
Она не скачет и не ржёт.
И в будке, где комфорт неплох,
Полно подобных шустрых блох.
А я, такая вот, – одна!
Хозяйкой быть я рождена!
Я щёлкну плёткой, дам приказ –
Его ты выполнишь тотчас!
Сбылась, сбылась моя мечта!
Теперь удел мой – вы-со-та–а–а–а!!!
…Тут грянул гром – и дождь полил,
И, напоив цветы и травы,
Он с гривы смыл блоху, как пыль.
И очутилась та… в канаве.
Нужна мораль?
Едва ль!"

14 мая, 20:36    
Смотрю на потуги нездоровых или проплаченных людишек и вспоминается школа, И.А.Крылов, "ай, Моська..."

14 мая, 20:13    
19:46 Уже появилась информация, какие доказательства готовит команда заезжих "мордоделов": на бланки протоколов избирательных комиссий заранее собирают подписи членов этих комиссий. Готовится масштабная фальсификация результатов выборов.

14 мая, 19:46    
Петербург за Беглова, что будет доказано 8 сентября - день выборов!

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