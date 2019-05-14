Активисты организовали собрание «Петербург без Беглова» у Гостиного двора

Активисты «Бессрочного протеста» организовали собрание «Петербург без Беглова» у Гостиного двора. Встреча проходит вечером 14 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Плакат развернул активист арт-группы «Свободная Русь» Вадим Казак, его документы проверила полиция. По словам Казака, сегодня в акции участвуют 10 разных движений.

Организаторы мероприятия хотят выразить свое мнение о происходящем в городе и оповестить как можно больше граждан о предстоящих выборах и кандидатах. По мнению активистов «Бессрочного протеста», Александр Беглов хороший дворник, плотник, спасатель, инспектор ГИБДД, но не губернатор.

Среди пришедших замечены активисты "Левого фронта", лидер движения "Бездомный дольщик" Александр Головко и представители "Объединения перевозчиков России". Головко во время мероприятия заявил, что желает выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора. Александр Головко запомнился участникам сентябрьского митинга против пенсионной реформы нецензурными высказываниями, запретом критиковать президента России и рассказами о своей любви к death metal-музыке.

Полиция напомнила собравшимся о необходимости соблюдать закон. Среди правоохранителей на мероприятии присутствует "господин полицейский" Руслан Сентемов.

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